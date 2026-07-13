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11:27 (UTC+5), 13 Июля 2026

Башкирские танцы представили на международном фестивале в Турции

Фото: Лия Сабирова | предоставлено Башинформу
Лейла Аралбаева
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Молодая артистка из Башкортостана Карина Колпакова представила республику на международном фестивале «Праздник культуры» в городах Анкара и Токар в Турции. Она исполнила танцы «Птица счастья — Хомай» в постановке Ямили Бикбаевой и «Бишбармак» в постановке великого балетмейстера Файзи Гаскарова.

Зрители фестиваля восторженно приветствовали традиционную башкирскую культуру. Организаторы вручили исполнителям благодарственные письма.

«Наша поездка способствовала укреплению и развитию творческих связей. Продвижение башкирской культуры и представление Республики Башкортостан на мировом уровне - для меня это большая ответственность и гордость. Выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля за доверие и приглашение», — поделилась с «Башинформом» хореограф Ямиля Бикбаева.

Напомним, Карина Колпакова - студентка 2-го курса Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Ранее она участвовала в международных конкурсах в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Узбекистане, где за исполнение башкирского танца была удостоена Гран-при.

«Фестиваль принес новые знакомства с артистами и педагогами-хореографами, новые впечатления, для меня это огромный опыт», — отметила Карина Колпакова.

В фестивале участвовали артисты из Казахстана, Кыргызстана и России.

Ранее мы сообщали, что Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира».

Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Лия Сабирова предоставлено Башинформу
Фото: Лия Сабирова | предоставлено Башинформу
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