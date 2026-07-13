Башкирские танцы представили на международном фестивале в Турции

Молодая артистка из Башкортостана Карина Колпакова представила республику на международном фестивале «Праздник культуры» в городах Анкара и Токар в Турции. Она исполнила танцы «Птица счастья — Хомай» в постановке Ямили Бикбаевой и «Бишбармак» в постановке великого балетмейстера Файзи Гаскарова.

Зрители фестиваля восторженно приветствовали традиционную башкирскую культуру. Организаторы вручили исполнителям благодарственные письма.

«Наша поездка способствовала укреплению и развитию творческих связей. Продвижение башкирской культуры и представление Республики Башкортостан на мировом уровне - для меня это большая ответственность и гордость. Выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля за доверие и приглашение», — поделилась с «Башинформом» хореограф Ямиля Бикбаева.

Напомним, Карина Колпакова - студентка 2-го курса Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Ранее она участвовала в международных конкурсах в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Узбекистане, где за исполнение башкирского танца была удостоена Гран-при.

«Фестиваль принес новые знакомства с артистами и педагогами-хореографами, новые впечатления, для меня это огромный опыт», — отметила Карина Колпакова.

В фестивале участвовали артисты из Казахстана, Кыргызстана и России.

Ранее мы сообщали, что Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира».