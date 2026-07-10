Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира»

Как сообщили в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, Башкортостан в проекте представили эпосовед, фольклорист, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры РБ, главный научный сотрудник и заведующая отделом фольклористики ИИЯЛ УФИЦ РАН Гульнур Хусаинова и исполнитель эпосов (кубаиров), мастер горлового пения, артист оркестра Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», магистрант Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова Мирас Узянбаев.
Делегация Башкирии показала художественные и научные аспекты башкирской эпической традиции. Мирас Узянбаев исполнил третью песнь из якутского эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» на башкирском языке, подчеркнув идею взаимоперевода и диалога культур. В ответной программе олонхосууты из Якутии представили фрагменты башкирского эпоса «Урал батыр» на башкирском языке. В ходе встреч и круглых столов участники предложили новые переводческие инициативы олонхо и других эпических произведений на языки народов-участников.
Особое духовно-символическое значение имел обряд «Союз священных озёр», прошедший на берегу озера Сайсары. В нём Гульнур Хусаинова использовала воду из башкирского озера Асылыкуль, присоединив голос нашей земли к общему обету единения; представители других регионов также привезли воды своих сакральных озёр.
За высокий профессионализм и вклад в проведение мероприятий проекта представители нашей республики отмечены Благодарственными письмами Правительства Республики Саха (Якутия).
Как пояснили в Республиканском центре народного творчества, в Якутии свыше двух десятилетий ведётся системная работа по сохранению якутского героического эпоса Олонхо как уникального явления духовной культуры человечества, его всестороннему изучению и распространению, приобщению молодого поколения к непреходящим ценностям эпоса, а также по развитию международного сотрудничества.
В этом году ключевые события проекта были приурочены к национальному празднику Ысыах Олонхо. 4–5 июля в селе Кобяй Кобяйского улуса, в местности Уһун Хонуу, состоялась встреча эпических памятников народов мира на земле Олонхо.
Республиканский праздник Ысыах Олонхо в 19-й раз объединил исполнителей, сказителей, учёных и хранителей традиций из регионов России и стран СНГ. Проект объединил представителей пяти республик Российской Федерации – Якутии, Алтая, Башкортостана, Тывы и Хакасии, а также Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Его цель – сохранение, популяризация и перевод национальных эпосов, а также развитие международного культурного и научного сотрудничества.
На презентационной площадке прозвучали фрагменты национальных эпосов на семи языках. Впервые исполнители, сказители и исследователи из разных регионов и стран выступили вместе. Переводческую работу в рамках проекта координировала группа учёных под руководством заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова.
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