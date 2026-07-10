Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира»

Особое духовно-символическое значение имел обряд «Союз священных озёр», прошедший на берегу озера Сайсары. В нём Гульнур Хусаинова использовала воду из башкирского озера Асылыкуль, присоединив голос нашей земли к общему обету единения; представители других регионов также привезли воды своих сакральных озёр.

За высокий профессионализм и вклад в проведение мероприятий проекта представители нашей республики отмечены Благодарственными письмами Правительства Республики Саха (Якутия).

Как пояснили в Республиканском центре народного творчества, в Якутии свыше двух десятилетий ведётся системная работа по сохранению якутского героического эпоса Олонхо как уникального явления духовной культуры человечества, его всестороннему изучению и распространению, приобщению молодого поколения к непреходящим ценностям эпоса, а также по развитию международного сотрудничества.

В этом году ключевые события проекта были приурочены к национальному празднику Ысыах Олонхо. 4–5 июля в селе Кобяй Кобяйского улуса, в местности Уһун Хонуу, состоялась встреча эпических памятников народов мира на земле Олонхо.

Республиканский праздник Ысыах Олонхо в 19-й раз объединил исполнителей, сказителей, учёных и хранителей традиций из регионов России и стран СНГ. Проект объединил представителей пяти республик Российской Федерации – Якутии, Алтая, Башкортостана, Тывы и Хакасии, а также Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Его цель – сохранение, популяризация и перевод национальных эпосов, а также развитие международного культурного и научного сотрудничества.

На презентационной площадке прозвучали фрагменты национальных эпосов на семи языках. Впервые исполнители, сказители и исследователи из разных регионов и стран выступили вместе. Переводческую работу в рамках проекта координировала группа учёных под руководством заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова.