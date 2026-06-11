Впервые членом Союза кинематографистов России стал актер из Башкирии

«Это значимое событие для нашего Союза кинематографистов Башкортостана. Ведь Рамзиль Расихович — первый актер в нашем республиканском отделении СК РФ. И, наверно, это символично: Рамзиль Сальманов на сегодня — один из самых востребованных актеров театра и кино, — прокомментировала „Башинформу“ председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева. - Его многоплановость восхищает. Членство в Союзе — это еще одно признание его таланта в профессиональной среде кинематографистов».

По ее словам, как киноактера Сальманова открыл режиссер Булат Юсупов. Рамзиль Сальманов дебютировал в роли сотрудника КГБ Мусы Шарипова в короткометражном фильме «Визит». Всем запомнилась его трагическая роль Даута Юлтыя в исторической драме «Первая Республика». Затем он был приглашен на роль Ахтяметдина в новый фильм Булата Юсупова «Фарзана идет на Запад», который выйдет на большие экраны в октябре этого года.

Как великолепный комический актер Рамзиль Сальманов показал себя в 8-серийном комедийном сериале «Домочадцы» режиссера Романа Пожидаева в роли незадачливого писателя Револа Мамбетова (совместный проект киностудии «Башкортостан им. А. Абдразакова и Башкирского спутникового телевидения), в фильме „Наган“ (Булат Юсупов, Ренад Еникееев).

Союз кинематографистов Российской Федерации объединяет около 5 тысяч кинематографистов, в Башкирском республиканском отделении состоит из 39 деятелей кино республики. Из них 15 режиссеров документального, игрового и анимационного кино, девять продюсеров и организаторов фильмопроизводства, по три — композитора и сценариста, по два оператора, художника кино и киноведа.

Ранее мы писали, что в Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма.