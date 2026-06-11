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09:47 (UTC+5), 11 Июня 2026

Впервые членом Союза кинематографистов России стал актер из Башкирии

Ведущий актер Национального Молодежного театра РБ им. Мустая Карима, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной молодежной премии им. Шайхзады Бабича Рамзиль Сальманов стал членом Союза кинематографистов Российской Федерации.

Фото: Союз кинематографистов РБ | предоставлено Башинформу
Лейла Аралбаева

«Это значимое событие для нашего Союза кинематографистов Башкортостана. Ведь Рамзиль Расихович — первый актер в нашем республиканском отделении СК РФ. И, наверно, это символично: Рамзиль Сальманов на сегодня — один из самых востребованных актеров театра и кино, — прокомментировала „Башинформу“ председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева. - Его многоплановость восхищает. Членство в Союзе — это еще одно признание его таланта в профессиональной среде кинематографистов».

По ее словам, как киноактера Сальманова открыл режиссер Булат Юсупов. Рамзиль Сальманов дебютировал в роли сотрудника КГБ Мусы Шарипова в короткометражном фильме «Визит». Всем запомнилась его трагическая роль Даута Юлтыя в исторической драме «Первая Республика». Затем он был приглашен на роль Ахтяметдина в новый фильм Булата Юсупова «Фарзана идет на Запад», который выйдет на большие экраны в октябре этого года.

Как великолепный комический актер Рамзиль Сальманов показал себя в 8-серийном комедийном сериале «Домочадцы» режиссера Романа Пожидаева в роли незадачливого писателя Револа Мамбетова (совместный проект киностудии «Башкортостан им. А. Абдразакова и Башкирского спутникового телевидения), в фильме „Наган“ (Булат Юсупов, Ренад Еникееев).

Союз кинематографистов Российской Федерации объединяет около 5 тысяч кинематографистов, в Башкирском республиканском отделении состоит из 39 деятелей кино республики. Из них 15 режиссеров документального, игрового и анимационного кино, девять продюсеров и организаторов фильмопроизводства, по три —   композитора и сценариста, по два оператора, художника кино и киноведа.

Ранее мы писали, что в Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма.

Союз кинематографистов Рб предоставлено Башинформу
Союз кинематографистов Рб предоставлено Башинформу
Союз кинематографистов Рб предоставлено Башинформу
Союз кинематографистов Рб предоставлено Башинформу
Фото: Союз кинематографистов Рб | предоставлено Башинформу
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