В Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма

Спустя ровно 30 лет съемочная группа и представители башкирского кинематографа собрались, чтобы вспомнить дни, когда над фильмом кипела работа, поговорить о первой премьере и кино 1990-х.
«Стеклянный пассажир» («Быяла юлсы») — дипломный проект выпускника ВГИКа Булата Юсупова, который положил начало профессиональному игровому кино в республике. Фильм был снят на башкирском языке и озвучен на русском. Авторам фильма — сценаристу Айдару Акманову, режиссеру Булату Юсупову, оператору Риязу Исхакову, художнику Владиславу Байрамгулову, композитору Георгию Маркорову удалось уловить дух времени и создать арт-хаусное поэтическое кино с глубокой философией. Большой труд молодых кинематографистов был высоко оценен руководством республики, они были одними из первых в республике удостоены Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича.
— Это был мой дипломный фильм во ВГИКе, первая большая режиссёрская работа, с которой для меня начался путь в кино. В 1994 году мы влились в коллектив киностудии «Башкортостан» и начали писать сценарий фильма. Мы объединились с талантливыми людьми. Этот фильм совершил в моей личной и творческой жизни судьбоносный поворот, я очень благодарен моим коллегам, – поделился Булат Юсупов.
Режиссер рассказал, что недавно нашёл пригласительный билет на ту премьеру. Он был предназначен композитору Уралу Идельбаеву, но тогда билет так и не успели передать. Пригласительный как будто ждал своего времени, и в итоге через 30 лет был все-таки передан адресату.
Булат Юсупов вспоминал, как проходили съемки, как киностудии приходилось располагаться в разных зданиях Уфы, показал собравшимся фотографии со съемок. В течение вечера прозвучали онлайн-приветствия соавторов фильма из других городов.
— Когда я пересмотрел «Стеклянного пассажира», понял, что, несмотря ни на что, мы сняли классный фильм. В этом фильме присутствует магия кино — магия кадра, изображения, музыки — то, что делает фильм фильмом, — сказал сценарист Айдар Акманов. — Это было удивительное время — середина 90-х, когда кино в России умерло. Москвичи завидовали тому, что у нас была пленка «Кодак». Всё это было благодаря замечательному директору киностудии Новикову. Фильм получился знаковым для нашей республики — это была первая игровая лента, снятая на киностудии, она вызвала огромное оживление и вдохновила нас остаться в профессии, расти, получать опыт.
Айдар Акманов рассказал, что на съемках картины небольшой команде всё приходилось делать собственными руками — перевозить оборудование, строить декорации, собирать и разбирать их, «воевать» за них с начальством, снимать летние сцены зимой на морозе, прокладывать на пляже Белой рельсы и много другого, что стало для начинающих кинематографистов настоящей школой.
— Мы поняли, что такое кино, как оно создается. Самое главное, мы поняли, что мы любим кино и жить без него не можем, — подытожил сценарист. — Кино — это малоуправляемый хаос, который приводит к порядку и красоте на экране.
Своими воспоминаниями также поделились исполнители главных ролей, ставшие известными актерами — Рушанна Бабич и Айсыуак Юмагулов, консультант-переводчик фильма, ныне председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева.
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