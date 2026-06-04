В Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма

Спустя ровно 30 лет съемочная группа и представители башкирского кинематографа собрались, чтобы вспомнить дни, когда над фильмом кипела работа, поговорить о первой премьере и кино 1990-х.

«Стеклянный пассажир» («Быяла юлсы») — дипломный проект выпускника ВГИКа Булата Юсупова, который положил начало профессиональному игровому кино в республике. Фильм был снят на башкирском языке и озвучен на русском. Авторам фильма — сценаристу Айдару Акманову, режиссеру Булату Юсупову, оператору Риязу Исхакову, художнику Владиславу Байрамгулову, композитору Георгию Маркорову удалось уловить дух времени и создать арт-хаусное поэтическое кино с глубокой философией. Большой труд молодых кинематографистов был высоко оценен руководством республики, они были одними из первых в республике удостоены Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича.

— Это был мой дипломный фильм во ВГИКе, первая большая режиссёрская работа, с которой для меня начался путь в кино. В 1994 году мы влились в коллектив киностудии «Башкортостан» и начали писать сценарий фильма. Мы объединились с талантливыми людьми. Этот фильм совершил в моей личной и творческой жизни судьбоносный поворот, я очень благодарен моим коллегам, – поделился Булат Юсупов.

Режиссер рассказал, что недавно нашёл пригласительный билет на ту премьеру. Он был предназначен композитору Уралу Идельбаеву, но тогда билет так и не успели передать. Пригласительный как будто ждал своего времени, и в итоге через 30 лет был все-таки передан адресату.