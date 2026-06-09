На III Детской фольклориаде Башкирию представят 3 коллектива и 2 солиста

Республику Башкортостан на III Всероссийской детской фольклориаде представят три творческих коллектива и два солиста.
Это образцовый ансамбль кураистов имени Адигама Искужина (при Башкирской республиканской гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова). Руководитель – Василь Баймурзин, артист Государственного ансамбля кураистов РБ. Коллектив исполняет старинные башкирские мелодии – протяжные, лирические, плясовые и военные марши, сохраняя исконное звучание национального инструмента.
Следующий участник – образцовый ансамбль народного танца «Дарман» Уфимского района. Руководители – Роберт и Алина Хамидуллины. Коллектив известен уникальным сочетанием национальных традиций, манеры исполнения и работы с аутентичным костюмом.
– Наш коллектив обладает собственной авторской хореографией, а костюмы артистов являются реконструированными и заметно отличаются от остальных. Мы ориентируемся на постановки ансамбля имени Файзи Гаскарова, поскольку он являлся выдающимся собирателем народного достояния. Хочется выразить большую благодарность за то, что нас выбрали и заметили. Мы надеемся, что выступим на высшем уровне, – сказал Роберт Хамидуллин.
Образцовый ансамбль русской песни «Зоренька» приедет в Уфу из Кумертау (руководитель – Ирина Кувшинова). Ребята изучают песенное наследие регионов России, воссоздавая диалекты и исполнительские манеры Брянской, Курской и Оренбургской областей в рамках своей концертной программы.
В качестве солиста республику представит 13-летний Анвар Вахитов из Куюргазинского района. Его готовит заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Римма Бабенко. Юный исполнитель виртуозно владеет стилем «оҙон көй» и уникальной манерой грудного звукоизвлечения.
Еще один талантливый солист из Башкортостана – 15-летний музыкант из Бакалинского района Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучит курай в сочетании с уникальным горловым пением.
Ранее мы сообщали, что во время III Всероссийской детской фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 23 по 27 июня, впервые прозвучит гимн, посвященный этому событию. Также организаторы назвали имена хедлайнеров мероприятия.
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