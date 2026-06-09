На III Детской фольклориаде Башкирию представят 3 коллектива и 2 солиста

Образцовый ансамбль русской песни «Зоренька» приедет в Уфу из Кумертау (руководитель – Ирина Кувшинова). Ребята изучают песенное наследие регионов России, воссоздавая диалекты и исполнительские манеры Брянской, Курской и Оренбургской областей в рамках своей концертной программы.

В качестве солиста республику представит 13-летний Анвар Вахитов из Куюргазинского района. Его готовит заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Римма Бабенко. Юный исполнитель виртуозно владеет стилем «оҙон көй» и уникальной манерой грудного звукоизвлечения.

Еще один талантливый солист из Башкортостана – 15-летний музыкант из Бакалинского района Азамат Ханнанов, в исполнении которого прозвучит курай в сочетании с уникальным горловым пением.

Ранее мы сообщали, что во время III Всероссийской детской фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 23 по 27 июня, впервые прозвучит гимн, посвященный этому событию. Также организаторы назвали имена хедлайнеров мероприятия.