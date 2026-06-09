В Башкирии написали гимн, посвященный Всероссийской детской фольклориаде

Во время торжественной церемонии открытия III Всероссийской детской фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 23 по 27 июня, впервые прозвучит гимн, посвященный этому событию.

– Авторы гимна – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, композитор Ришат Сагитов, а текст написала народная артистка Башкортостана Ольга Мусина, – рассказала заместитель министра культуры РБ Эльза Карамурзина. – Гимн прозвучит в исполнении сводного хора детских школ искусств и музыкальных школ города Уфы. Принимают участие 200 человек, хочу всех поблагодарить за участие.

Ранее мы сообщали, что в Уфе запустили обратный отсчёт до начала Детской фольклориады. В этом году оргкомитет отобрал более 1000 участников из 80 регионов страны, в числе которых – творческие коллективы и солисты, осваивающие фольклорные традиции своего края – от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики.