В Уфе запустили обратный отсчёт до начала Детской фольклориады

Церемония запуска обратного отсчета до начала III Всероссийской детской фольклориады прошла на сцене ГКЗ «Башкортостан» в Уфе. До престижного мероприятия осталось 35 дней.
Символический старт отсчету дали и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов и заместитель директора Российского Дома народного творчества имени Поленова Андрей Беляев.
«Нам оказана большая честь провести это мероприятие по поручению Министерства культуры РФ и Российского центра народного творчества. Фольклориада дает возможность нашим детям познакомиться с богатством и разнообразием традиций разных народов. Это особенно важно в Год единства народов России. Я считаю, что все народы нашей страны живут как одна большая дружная семья. Это подтверждает и то, что в нашей республике 2026 год по инициативе Главы региона Радия Хабирова объявлен Годом большой и дружной семьи. Я уверен, что мы вдохновим наших гостей на новые творческие достижения», — сказал на церемонии Фанур Шайхисламов.
Как отметил Андрей Беляев, спустя 5 лет Фольклориада вновь вернулась в Башкирию.
«Идея проведения Детской фольклориады родилась именно здесь, в Башкортостане, во время Всемирной фольклориады. Главная изюминка мероприятия в том, что культуру народов нашей страны представляют дети. Выступления взрослых коллективов мы оцениваем как профессионалов. А когда дети выступают, мы всегда испытываем глубокое чувство любви к тому, что происходит на сцене. Потому что дети — это наше всё, наше будущее. И если они занимаются национальной культурой, традиции будут жить и передаваться из поколения в поколение, обеспечивая нашей стране процветание», — рассказал «Башинформу» Андрей Беляев.
Напомним, с 23 по 27 июня 2026 года Башкирия примет III Всероссийскую детскую фольклориаду. В Уфе соберутся более 1000 юных участников из 80 регионов страны, 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающих фольклорные традиции своего края. Наш регион на Фольклориаде представят 5 участников. Среди них 3 творческих коллектива: образцовый ансамбль кураистов из Уфы, образцовый ансамбль народного танца «Дарман» из деревни Шамонино Уфимского района, образцовый ансамбль русской песни «Зоренька» из Кумертау, также кураист Азамат Ханнанов из Бакалинского района, исполнитель народных песен Анвар Вахитов из Куюргазинского района.
Участники Всероссийской детской фольклориады представят народное творчество в номинациях «Народная песня», «Народный танец», «Народные инструменты» и «Традиционная культура».
В рамках мероприятия для жителей и гостей столицы Башкирии с 24 по 26 июня запланированы крупные события: открытие выставки «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF», Хоровод дружбы с участниками из самых разных уголков страны, который плавно перейдёт в масштабный красочный парад по улице Ленина до Советской площади. Также в течение трех дней зрители станут свидетелями яркой концертной программы в общественных пространствах Уфы, церемоний открытия и закрытия III Всероссийской детской фольклориады, на которых выступят ряд творческих коллективов и солистов из регионов, а также хедлайнеры мероприятия.
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