В Уфе запустили обратный отсчёт до начала Детской фольклориады

Напомним, с 23 по 27 июня 2026 года Башкирия примет III Всероссийскую детскую фольклориаду. В Уфе соберутся более 1000 юных участников из 80 регионов страны, 78 творческих коллективов и 8 солистов, осваивающих фольклорные традиции своего края. Наш регион на Фольклориаде представят 5 участников. Среди них 3 творческих коллектива: образцовый ансамбль кураистов из Уфы, образцовый ансамбль народного танца «Дарман» из деревни Шамонино Уфимского района, образцовый ансамбль русской песни «Зоренька» из Кумертау, также кураист Азамат Ханнанов из Бакалинского района, исполнитель народных песен Анвар Вахитов из Куюргазинского района.

Участники Всероссийской детской фольклориады представят народное творчество в номинациях «Народная песня», «Народный танец», «Народные инструменты» и «Традиционная культура».

В рамках мероприятия для жителей и гостей столицы Башкирии с 24 по 26 июня запланированы крупные события: открытие выставки «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF», Хоровод дружбы с участниками из самых разных уголков страны, который плавно перейдёт в масштабный красочный парад по улице Ленина до Советской площади. Также в течение трех дней зрители станут свидетелями яркой концертной программы в общественных пространствах Уфы, церемоний открытия и закрытия III Всероссийской детской фольклориады, на которых выступят ряд творческих коллективов и солистов из регионов, а также хедлайнеры мероприятия.