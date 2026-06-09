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10:51 (UTC+5), 09 Июня 2026

Стали известны хедлайнеры Детской фольклориады, которая пройдет в Башкирии

Зрителей ждет насыщенная концертная программа на Советской площади с участием хедлайнеров, заявили организаторы на пресс-конференции, посвященной событию.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

24 июня на сцену выйдет заслуженная артистка России Марина Девятова, 25 июня выступит фолк-группа AY YOLA, а 26 июня фестиваль завершит этно-шоу Zainetdin.

– Лет 10 назад, когда я говорил своим близким, что скоро под курай начнутся дискотеки и все будут танцевать, все у виска крутили, говорили, что я фантазёр. Было еще выражение, что лучше Роберта Юлдашева уже никогда не будет. Но в душе я верил, что люди будут танцевать под нашу музыку, – отметил солист этно-шоу Zainetdin Загир. – Буквально неделю назад выступал в Кремлёвском концертном зале, и люди встали и начали танцевать. Это было здорово, круто! Я играл на курае, пел на башкирском языке. Считаю, что это большое достижение.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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В день открытия Детской фольклориады, 24 июня, на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» развернется яркое действо. С 15 часов состоится Хоровод дружбы, а с 16 часов – торжественный парад участников. Общая численность юных артистов, принимающих участие в этих мероприятиях, составит 1200 детей и подростков – в параде примут участие фольклорные и творческие коллективы Уфы.

Особое место в программе занимает 25 июня, когда с 11 до 17 часов пройдет масштабный концерт на Советской площади с участием 40 фольклорных ансамблей из различных регионов Российской Федерации.

Также 25 июня с 11 до 17 часов пройдут концертные программы с участием коллективов и солистов Фольклориады в парке культуры и отдыха «Первомайский», парке культуры и отдыха «Дёмский», парке имени И. Якутова, а также в сквере «Волна».

– Мы планируем принять в Уфе 1100 детей из 80 регионов (представители 79 регионов приедут и 80-й – Башкортостан). Нам выпала большая честь принимать такое большое, ответственное мероприятие. В Фольклориаде примут участие 78 творческих коллективов и 8 солистов, – заявил и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Каждая из фестивальных зон предложит насыщенную программу, включающую выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из регионов России и Республики Башкортостан; интерактивные зоны, где пройдут мастер-классы по различным направлениям народного творчества, практические занятия по декоративно-прикладному искусству; игровые площадки, где можно будет ознакомиться с национальными играми народов России и Башкортостана; флешмобы танцевальные и песенные; выставки, демонстрирующие предметы быта, традиционную одежду народов Башкортостана, национальные украшения и головные уборы, музыкальные инструменты.

Также в рамках Фольклориады запланирована деловая программа – Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». Мероприятие пройдет 25 июня в конгресс-холле «Торатау» и соберет ведущих российских специалистов в области фольклора, этнографии и педагогики.

Ранее мы сообщали, что во время III Всероссийской детской фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 23 по 27 июня, впервые прозвучит гимн, посвященный этому событию. 

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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