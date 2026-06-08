В Башкирии в рамках нацпроекта «Семья» откроется шесть объектов культуры

С 2025 года в стране реализуется национальный проект «Семья». На достижение целей и задач проекта направлена государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».

В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» уже готов к открытию сельский дом культуры в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. В День знаний откроется детская художественная школа в городе Салавате. До конца текущего года планируется сдать еще 4 объекта и оснастить современным оборудованием 29 учреждений культуры. Кроме этого, восемь учреждений реализуют творческие проекты, направленные на сохранение и пропаганду народных традиций и развитие творчества жителей региона.

Как рассказал и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, объем консолидированного бюджета отрасли в этом году составляет 15,8 млрд рублей, что на 3,3% больше по сравнению с 2025 годом. По Пушкинской карте государственными и муниципальными учреждениями культуры уже заработано 216 млн 963 тыс. рублей.

Также в регионе ведутся работы по модернизации двух учреждений культуры со сроком завершения в 2027 году (капремонт сельского дома культуры в Бакалинском районе и музея Салавата Юлаева в Салаватском районе). Впервые с федеральным софинансированием ведётся строительство Детской школы искусств в Кигинском районе (срок сдачи в 2027 году). Всего на создание школы выделено 150 млн рублей.

Министерством культуры России для комплектования книжных фондов общедоступных библиотек всех муниципалитетов региона будет направлено 18,3 млн рублей (в том числе 16 млн рублей из федерального бюджета).

В 2026 году в рамках партийного проекта «Культура малой родины» с финансированием порядка 119 млн рублей будет оснащено 109 учреждений, в том числе 100 сельских клубов, 5 театров малых городов, 4 детских театра.