В Башкирии в рамках нацпроекта «Семья» откроется шесть объектов культуры

С 2025 года в стране реализуется национальный проект «Семья». На достижение целей и задач проекта направлена государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».
В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» уже готов к открытию сельский дом культуры в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. В День знаний откроется детская художественная школа в городе Салавате. До конца текущего года планируется сдать еще 4 объекта и оснастить современным оборудованием 29 учреждений культуры. Кроме этого, восемь учреждений реализуют творческие проекты, направленные на сохранение и пропаганду народных традиций и развитие творчества жителей региона.
Как рассказал и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, объем консолидированного бюджета отрасли в этом году составляет 15,8 млрд рублей, что на 3,3% больше по сравнению с 2025 годом. По Пушкинской карте государственными и муниципальными учреждениями культуры уже заработано 216 млн 963 тыс. рублей.
Также в регионе ведутся работы по модернизации двух учреждений культуры со сроком завершения в 2027 году (капремонт сельского дома культуры в Бакалинском районе и музея Салавата Юлаева в Салаватском районе). Впервые с федеральным софинансированием ведётся строительство Детской школы искусств в Кигинском районе (срок сдачи в 2027 году). Всего на создание школы выделено 150 млн рублей.
Министерством культуры России для комплектования книжных фондов общедоступных библиотек всех муниципалитетов региона будет направлено 18,3 млн рублей (в том числе 16 млн рублей из федерального бюджета).
В 2026 году в рамках партийного проекта «Культура малой родины» с финансированием порядка 119 млн рублей будет оснащено 109 учреждений, в том числе 100 сельских клубов, 5 театров малых городов, 4 детских театра.
С 2025 года в рамках федеральной программы «Земский работник культуры» 44 специалиста получили субсидию по 1 млн рублей. В 2026 году господдержку получат 59 специалистов – это самая большая квота среди субъектов России.
В 2025 году театры Башкортостана получили семь наград Национальной премии «Золотая маска», что стало лучшим результатом среди регионов страны. Государственный академический симфонический оркестр завоевал самую главную музыкальную премию – «440 Герц». В текущем году на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих ансамблей ансамбль «Далан» Кармаскалинского района стал лауреатом фестиваля и получил грант в 2 млн рублей. Также мы остаемся в лидерах по информационной активности, «Доступной среде», Пушкинской карте среди регионов России.
Средний уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества по итогам 2025 года составил 95% (при плане 75,9%). В текущем году среднее значение показателя чуть выше – 95,3%.
Башкортостан становится площадкой для большого количества масштабных проектов и форумов. В 2026 году уже прошли Эхо Большого детского фестиваля, фестиваль «Театральная весна», конкурс «Образцовая башкирская семья», мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, Пушкинскому дню и многое другое.
6 июня в историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш» состоялись торжества, посвящённые Дню эпоса «Урал-батыр» – новой значимой дате в культурной жизни республики. В музее открыли новый тематический класс для изучения эпоса, а на круглом столе учёные, художники и фольклористы обсудили, как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Празднование завершилось концертом и грандиозной театрализованной композицией по мотивам эпоса.
– Сегодня, 8 июня, в Уфу прибыл Театральный поезд. Данный всероссийский культурно-просветительский проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России, Году единства народов России и проводится при поддержке президента РФ. В рамках проекта проходят театральные фестивали, мастер-классы, творческие встречи, образовательные мероприятия, – рассказал и. о. министра культуры.
Андрей Назаров акцентировал внимание на реализации программы «Пушкинская карта».
– По «Пушкинской карте» в республике ежегодно «не добирается» порядка 1,5 млрд рублей. В условиях жестких бюджетных ограничений это весомый ресурс для развития учреждений культуры. Необходимо обеспечить тотальное информирование школьников и студентов, их участие в культурных мероприятиях. Этот вопрос рассмотрим на одном из ближайших оперативных совещаний, – отметил глава кабмина.
Также Андрей Назаров озвучил, что с 23 по 27 июня в Уфе пройдет Всероссийская детская фольклориада. Премьер-министр поручил обеспечить исключительные меры безопасности и создать максимально комфортные условия для детского творчества в регионе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.