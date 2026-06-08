В Уфе торжественно встретили «Театральный поезд»

Подробности рассказали в пресс-службе минкультуры. В столицу Республики Башкортостан прибыли творческие коллективы из Самарской и Саратовской областей, а также сотрудники центрального аппарата СТД РФ.

Торжественная церемония началась на перроне, у первого пути, сразу по прибытии состава. Гостей встречали юные участники Образцового театрального коллектива «Без границ», солисты Государственного ансамбля кураистов РБ, артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, исполнившие фрагмент женского лирического башкирского танца «Загида».

Гостей встречали по башкирскому обычаю: солисты ансамбля имени Гаскарова в русских и башкирских национальных костюмах вынесли подносы с кумысом и баурсаком. Церемонию вели народные артисты Республики Башкортостан Рушанна Бабич и Александр Кузьменко.

«Разрешите поприветствовать вас от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, – обратился первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. – Для нашего региона это уникальное событие, и уфимский зритель с нетерпением ждет вас в наших театрах. Большое спасибо Союзу театральных деятелей РФ и ОАО «Российские железные дороги» за реализацию этого прекрасного проекта. Также важно отметить, что сегодня региональное отделение СТД РБ получает второе дыхание. Добро пожаловать в наш гостеприимный Башкортостан».

И. о. министра культуры республики Фанур Шайхисламов отметил значимость проекта «Театральный поезд».

«От себя лично и от имени всего сообщества работников культуры Башкортостана приветствую вас в Уфе. Наши театры ждут коллег для продуктивного обмена опытом. Ведущие учреждения культуры республики неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных и российских фестивалей и конкурсов. И «Театральный поезд», безусловно, станет еще одной яркой страницей в истории Башкортостана».