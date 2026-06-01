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10:10 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии вышла новая книга стихов Тамары Ганиевой «Дар красноречия»

Издание приурочено к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения мастера художественного слова.

Фото: пресс-служба | Башкирское книжное издательство «Китап»
Лейла Аралбаева

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой выпустило в свет новую книгу стихов народного поэта Башкортостана Тамары Ганиевой «Тел аскысы» (Дар красноречия»). 

В новый сборник вошли ранее не публиковавшиеся стихотворения, созданные автором в последние годы. Как и всё творчество Тамары Ганиевой, книга пронизана искренней любовью к родному народу, её героическому прошлому, живому настоящему и светлому будущему Отчизны. Отдельное место в лирике занимают стихи о самых близких людях, о том, что составляет душу человека.

Поэзию Тамары Ганиевой отличают редкая откровенность, страстность и мощная внутренняя энергетика. Это не лёгкое для праздного чтения творчество, а вдумчивая, глубокая лирика с «философией удивления», требующая от читателя сопереживания и размышления. В башкирской литературе Тамару Ганиеву по праву сравнивают с Анной Ахматовой и Мариной Цветаевой – за честность перед собой и словом, за масштаб таланта и женский взгляд на вечные истины.

Сразу же после выхода в свет книга Тамары Ганиевой издательством «Китап» была заявлена на Международный конкурс «Книга года на земле Урал-батыра», получила высокую оценку президента Ассоциации книгоиздателей России Константина Чеченева, председателя жюри конкурса и стала победителем в номинации «Лучшее издание на языках народов России».

Он отметил: «Это очень стильно изданная книга лирики с хорошим полиграфическим решением и бережным отношением к слову».

Приобрести сборник стихов Тамары Ганиевой можно уже сейчас в книжном магазине «Китап». 

пресс-служба Агентства по печати и СМИ РБ
пресс-служба Агентства по печати и СМИ РБ
Фото: пресс-служба | Агентства по печати и СМИ РБ
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