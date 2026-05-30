В Уфе наградили победителей конкурса «Книга года на земле Урал-батыра»

30 мая в Уфе состоялась торжественная церемония подведения итогов Международного конкурса для книгоиздателей «Книга года на земле Урал-батыра». Мероприятие стало одним из ключевых событий IV Международной книжной ярмарки «Китап-байрам».
В этом году в конкурсе участвовали издательства из Башкирии, Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Беларуси и других регионов. Жюри определило победителей в основных и специальных номинациях, отметив лучшие научные, художественные, краеведческие, детские и национальные издания.
По итогам конкурса дипломы первой степени в основных номинациях получили книги «Происхождение удмуртского народа», «Ангел влияния», «Августина Филиппова. С миссией возрождения», «Башкирские народные сказки и легенды», «Поедем вместе. По уникальным местам Кабардино-Балкарии», «Сокровища народного творчества» и «Родная земля».
Кульминацией церемонии закрытия ярмарки стало вручение специального приза Главы Башкирии — Гран-при конкурса. Высшей награды удостоено издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой за книгу «Сила в единстве. Многонациональная Россия. Произведения классиков».
В церемонии награждения приняли участие и. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов и президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.
«В завершающий день IV Международной книжной ярмарки „Китап-байрам“ хотелось бы поблагодарить всех организаторов, издательства, наших партнёров — министерство просвещения, агентство по печати и средствам массовой информации, администрацию города Уфы, министерство торговли и услуг, всех, кто участвовал в организации этого большого праздника. Хочу пожелать, чтобы вы всегда читали, много читали и участвовали во всех наших культурных мероприятиях», — отметил Фанур Шайхисламов.
Константин Чеченев подчеркнул высокий статус уфимской книжной ярмарки и её значение для книжной отрасли страны.
«Такой хорошей выставки, как у вас, мало где проходит в нашей стране. Этот праздник объединяет здесь многие наши республики, которые прислали своих представителей и издателей. Мы абсолютно уверены, что он будет продолжаться и в дальнейшем, а мы с огромным удовольствием будем к вам приезжать», — сказал президент Ассоциации книгоиздателей России.
Завершая церемонию, Фанур Шайхисламов напомнил о тематике каждого дня ярмарки: «Первый день был посвящён Году единства народов России, второй — Году большой дружной семьи, сегодняшний день — теме „Всё для Победы“. Четвёртая Международная книжная ярмарка „Китап-байрам“ объявляется закрытой».
За три дня «Китап-байрам» вновь подтвердил статус одного из крупнейших книжных форумов страны, объединив издателей, писателей, библиотекарей, деятелей культуры и тысячи читателей из разных регионов России и зарубежья. Ярмарка завершилась, но её главная миссия — укрепление интереса к книге, чтению и культурному диалогу народов — продолжит своё развитие в новых проектах и инициативах.
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