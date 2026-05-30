В Уфе наградили победителей конкурса «Книга года на земле Урал-батыра»

30 мая в Уфе состоялась торжественная церемония подведения итогов Международного конкурса для книгоиздателей «Книга года на земле Урал-батыра». Мероприятие стало одним из ключевых событий IV Международной книжной ярмарки «Китап-байрам».

В этом году в конкурсе участвовали издательства из Башкирии, Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Беларуси и других регионов. Жюри определило победителей в основных и специальных номинациях, отметив лучшие научные, художественные, краеведческие, детские и национальные издания.

По итогам конкурса дипломы первой степени в основных номинациях получили книги «Происхождение удмуртского народа», «Ангел влияния», «Августина Филиппова. С миссией возрождения», «Башкирские народные сказки и легенды», «Поедем вместе. По уникальным местам Кабардино-Балкарии», «Сокровища народного творчества» и «Родная земля».

Кульминацией церемонии закрытия ярмарки стало вручение специального приза Главы Башкирии — Гран-при конкурса. Высшей награды удостоено издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой за книгу «Сила в единстве. Многонациональная Россия. Произведения классиков».

В церемонии награждения приняли участие и. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов и президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

«В завершающий день IV Международной книжной ярмарки „Китап-байрам“ хотелось бы поблагодарить всех организаторов, издательства, наших партнёров — министерство просвещения, агентство по печати и средствам массовой информации, администрацию города Уфы, министерство торговли и услуг, всех, кто участвовал в организации этого большого праздника. Хочу пожелать, чтобы вы всегда читали, много читали и участвовали во всех наших культурных мероприятиях», — отметил Фанур Шайхисламов.