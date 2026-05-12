В Уфе вручили первые медали Рами Гарипова

Согласно положению литературной награды, учрежденной Союзом писателей Республики Башкортостан, медаль вручается «За особый вклад в развитие литературы Башкортостана».
– Награда присуждается не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы, – пояснили «Башинформу» в Союзе писателей Башкортостана. – Решением правления Союза писателей сегодня награждали самых видных творческих личностей, работа которых особо обогатила культуру, литературу и искусство Башкортостана.
Поздравили награждаемых медалью Рами Гарипова председатель Союза писателей республики, депутат Государственного собрания — Курултая РБ Айгиз Баймухаметов и заслуженный журналист России, депутат Госсобрания Рамзия Каримова.
Медалью Рами Гарипова были награждены народные поэты Башкортостана Кадим Аралбай, Хасан Назар, Тамара Ганиева, Гульфия Юнусова, народный писатель Михаил Чванов, поэтесса Диля Булгакова, кинорежиссёр Булат Юсупов, декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ Гульфира Абдуллина, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Лейла Хусаинова и директор музея Рами Гарипова в селе Аркаулово Салаватского района Луиза Хайретдинова.
Украсили церемонию награждения студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий, которые зажигательно плясали и пели песни под курай. Мероприятие завершилось коллективным фотографированием в фойе Дома писателей.
Ранее мы писали, что в Башкирии решением правления Союза писателей учреждена медаль Рами Гарипова. Обладателем награды также стал Артур Кабиров – актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат молодежной премии имени Шайхзады Бабича и Госпремии РБ имени Салавата Юлаева.
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