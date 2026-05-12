Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:35 (UTC+5), 12 Мая 2026

В Уфе вручили первые медали Рами Гарипова

Награждение медалью, созданной в память о выдающемся народном поэте Башкортостана, состоялось в Союзе писателей.

Фото: пресс-служба | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева

Согласно положению литературной награды, учрежденной Союзом писателей Республики Башкортостан, медаль вручается «За особый вклад в развитие литературы Башкортостана».

– Награда присуждается не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы, – пояснили «Башинформу» в Союзе писателей Башкортостана. – Решением правления Союза писателей сегодня награждали самых видных творческих личностей, работа которых особо обогатила культуру, литературу и искусство Башкортостана.

Поздравили награждаемых медалью Рами Гарипова председатель Союза писателей республики, депутат Государственного собрания — Курултая РБ Айгиз Баймухаметов и заслуженный журналист России, депутат Госсобрания Рамзия Каримова.

Медалью Рами Гарипова были награждены народные поэты Башкортостана Кадим Аралбай, Хасан Назар, Тамара Ганиева, Гульфия Юнусова, народный писатель Михаил Чванов, поэтесса Диля Булгакова, кинорежиссёр Булат Юсупов, декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ Гульфира Абдуллина, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Лейла Хусаинова и директор музея Рами Гарипова в селе Аркаулово Салаватского района Луиза Хайретдинова.

Украсили церемонию награждения студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий, которые зажигательно плясали и пели песни под курай. Мероприятие завершилось коллективным фотографированием в фойе Дома писателей.

пресс-служба Союз писателей РБ
пресс-служба Союз писателей РБ
пресс-служба Союз писателей РБ
пресс-служба Союз писателей РБ
Фото: пресс-служба | Союз писателей РБ
1 из 4
Материалы по теме:
«От общения с ним у нас вырастали крылья» – Кадим Аралбай о письмах Рами ГариповаБулат Юсупов: Глядя на Рами Гарипова, кто-то вернётся к своей мечтеМихаил Чванов о Рами Гарипове: «В моем представлении он всегда молодой»

Ранее мы писали, что в Башкирии решением правления Союза писателей учреждена медаль Рами Гарипова. Обладателем награды также стал Артур Кабиров – актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат молодежной премии имени Шайхзады Бабича и Госпремии РБ имени Салавата Юлаева. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru