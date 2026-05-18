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13:05 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры»

Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Напомним, проект подразумевает предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Башкортостан.

Изменения касаются возврата работником культуры единовременной компенсационной выплаты в полном объеме (или ее части) в бюджет республики. В случае невозврата минкульт взыскивает возврат в судебном порядке. Срок не может превышать 30 календарных дней со дня получения такого требования работником культуры.

Также перечень должностей, участвующий в проекте, изложен в новой редакции. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».

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