В Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры»

Напомним, проект подразумевает предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Башкортостан.
Изменения касаются возврата работником культуры единовременной компенсационной выплаты в полном объеме (или ее части) в бюджет республики. В случае невозврата минкульт взыскивает возврат в судебном порядке. Срок не может превышать 30 календарных дней со дня получения такого требования работником культуры.
Также перечень должностей, участвующий в проекте, изложен в новой редакции.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.