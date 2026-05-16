В Башкирии баянист получил господдержку в 1 млн рублей

В 2025 году Фаузиль Даутов приехал на работу в Минзитаровский сельский Дом культуры Иглинского района Башкирии. Здесь он стал участником программы «Земский работник культуры» и получил единовременную финансовую поддержку в 1 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе центра народного творчества, Фаузиль Фаузихович - музыкант, концертмейстер, преподаватель по классу баяна, ведущий и певец. Окончил Октябрьский музыкальный колледж по специальности «Инструментальное исполнительство» (баян). В настоящее время молодой специалист продолжает повышать квалификацию в заочном формате в Уфимском государственном институте искусств им. Загира Исмагилова по направлению «музыкально-инструментальное искусство».

Фаузиль Фаузихович работает аккомпаниатором в Минзитаровском сельском Доме культуры Иглинского района. Он аккомпанирует коллегам, творческим коллективам и преподает в детской школе искусств и учреждениях среднего профессионального образования. Помимо этого, он выступает как солист, ведущий и певец на разнообразных культурных мероприятиях республиканского и муниципального уровней.

«Для меня каждый аккорд баяна - это история, рассказанная без слов. Участвуя в программе „Земский работник культуры“, я получил возможность делиться этими историями с жителями Иглинского района, согревая их сердца народной музыкой» - отмечает Фаузиль Фаузихович.

Участие в программе «Земский работник культуры» стало важным этапом, позволившим молодому специалисту не только закрепить свой профессиональный статус, но и внести значимый вклад в культурное развитие, демонстрируя высокую творческую энергию, ответственность и преданность избранному делу.