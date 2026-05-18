Музыканты Тывы переехали в Башкирию по проекту «Земский работник культуры»

Благодаря федеральной программе «Земский работник культуры» в район Башкирии приехала семейная пара из Республики Тыва. Напомним, программа предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, переехавшим в малые города и сёла, в 1 миллион рублей. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля.

«Их переезд стал наглядным примером успешного опыта, который органично встроился в культурную жизнь Башкортостана, обогащая его новыми практиками и традициями», — отметили в пресс-службе центра народного творчества РБ.

Самба Ойдуп — мастер горлового пения и педагог из Эрзинского района Тывы. Он устроился в коллектив Иглинского районного дома культуры в должности аккомпаниатора. До переезда в Башкортостан музыкант прошёл насыщенный профессиональный путь: окончил Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола и Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, преподавал игру на народных инструментах, занимал должность директора детской школы искусств, а также работал артистом Тувинского национального театра «Саяны» и участвовал в фольклорном ансамбле «Эзир-Уя». За вклад в сохранение тувинского народного искусства и воспитание молодых музыкантов он удостоен почётных грамот министерства культуры и парламента Республики Тыва, а в 2025 году ему присвоено звание «Хоомейжи» Эрзинского района.

В Иглинском районе Самба Владимирович уже активно участвует в подготовке масштабных культурных мероприятий и планирует открыть кружок по горловому пению, знакомя местных жителей с уникальной традицией тувинского вокального искусства.

Аяна Ойдуп окончила с отличием Восточно-Сибирскую академию культуры и искусства. Она продолжила свою профессиональную деятельность в качестве библиографа Иглинской центральной районной библиотеки. В Республике Тыва она зарекомендовала себя как специалист и наставник: проводила курсы повышения квалификации для учителей, библиотекарей и методистов клубных учреждений, а её студенты регулярно становились победителями межрегиональных научно-практических конференций. За активное внедрение инновационных образовательных программ и современных технологий она была удостоена почётной грамоты министерства культуры Республики Тыва и премии Главы республики.

Переехав в Башкортостан, Аяна Николаевна быстро адаптировала свои профессиональные навыки к задачам местного учреждения, демонстрируя преемственность лучших практик двух регионов. Молодой специалист разработала библиографические пособия, виртуальные выставки, три масштабных проекта для участия в федеральных и республиканских грантовых конкурсах.

«Переезд в Республику Башкортостан стал для нашей семьи спонтанным, но единогласным решением. Мы ни разу не пожалели, что стали участниками программы. Для нас это по-настоящему новая глава в жизни: она дарит бесценный опыт, открывает широкие перспективы для роста и помогает постоянно совершенствовать свои навыки. Вместе мы развиваемся, находим новые возможности и черпаем в этом настоящее вдохновение», — рассказали супруги.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии баянист получил господдержку в 1 млн рублей.