Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:09 (UTC+5), 18 Мая 2026

Музыканты Тывы переехали в Башкирию по проекту «Земский работник культуры»

В 2025 году в учреждениях культуры Иглинского района начали работать супруги Самба и Аяна Ойдуп.

Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества РБ
Лейла Аралбаева

Благодаря федеральной программе «Земский работник культуры» в район Башкирии приехала семейная пара из Республики Тыва. Напомним, программа предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, переехавшим в малые города и сёла, в 1 миллион рублей. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля.

«Их переезд стал наглядным примером успешного опыта, который органично встроился в культурную жизнь Башкортостана, обогащая его новыми практиками и традициями», — отметили в пресс-службе центра народного творчества РБ.

Самба Ойдуп — мастер горлового пения и педагог из Эрзинского района Тывы. Он устроился в коллектив Иглинского районного дома культуры в должности аккомпаниатора. До переезда в Башкортостан музыкант прошёл насыщенный профессиональный путь: окончил Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола и Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, преподавал игру на народных инструментах, занимал должность директора детской школы искусств, а также работал артистом Тувинского национального театра «Саяны» и участвовал в фольклорном ансамбле «Эзир-Уя». За вклад в сохранение тувинского народного искусства и воспитание молодых музыкантов он удостоен почётных грамот министерства культуры и парламента Республики Тыва, а в 2025 году ему присвоено звание «Хоомейжи» Эрзинского района.

В Иглинском районе Самба Владимирович уже активно участвует в подготовке масштабных культурных мероприятий и планирует открыть кружок по горловому пению, знакомя местных жителей с уникальной традицией тувинского вокального искусства.

Аяна Ойдуп окончила с отличием Восточно-Сибирскую академию культуры и искусства. Она продолжила свою профессиональную деятельность в качестве библиографа Иглинской центральной районной библиотеки. В Республике Тыва она зарекомендовала себя как специалист и наставник: проводила курсы повышения квалификации для учителей, библиотекарей и методистов клубных учреждений, а её студенты регулярно становились победителями межрегиональных научно-практических конференций. За активное внедрение инновационных образовательных программ и современных технологий она была удостоена почётной грамоты министерства культуры Республики Тыва и премии Главы республики.

Переехав в Башкортостан, Аяна Николаевна быстро адаптировала свои профессиональные навыки к задачам местного учреждения, демонстрируя преемственность лучших практик двух регионов. Молодой специалист разработала библиографические пособия, виртуальные выставки, три масштабных проекта для участия в федеральных и республиканских грантовых конкурсах.

«Переезд в Республику Башкортостан стал для нашей семьи спонтанным, но единогласным решением. Мы ни разу не пожалели, что стали участниками программы. Для нас это по-настоящему новая глава в жизни: она дарит бесценный опыт, открывает широкие перспективы для роста и помогает постоянно совершенствовать свои навыки. Вместе мы развиваемся, находим новые возможности и черпаем в этом настоящее вдохновение», — рассказали супруги.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии баянист получил господдержку в 1 млн рублей.

пресс-служба Республиканский центр народного творчества РБ
пресс-служба Республиканский центр народного творчества РБ
Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества РБ
1 из 2
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru