Башкирская группа Ay Yola рассказала, боится ли «синдрома второго альбома»

«У нас на троих уже около 90 лет творческого стажа, и никакого „синдрома второго альбома“ мы не боимся. Недавно мы выпустили первый сингл „Aihylyu“ с грядущей пластинки, съёмки клипа на него проходили на Байкале, и реакция слушателей просто прекрасная. Федеральные телеканалы взяли в ротацию уже второй клип на башкирском языке. Если происходят такие сдвиги, значит, мы всё делаем правильно», — сказал он на пресс-подходе шоу «Эхо единства» в Уфе.

Шайхитдинов напомнил, что творчество группы основано на башкирском эпосе «Урал-батыр», и на «дебютнике» Ay Yola лишь обозначили основные мотивы истории.

«На новом альбоме мы раскроем историю сестры Хумай — Айхылу. Думаю, Ринат превзошёл себя в лирике: это тексты, которые способны затронуть душу человека в любой части мира», — отметил Руслан Шайхитдинов.

Он также подчеркнул, что новая песня «Aihylyu» была написана полностью «с нуля», без использования народных мелодий.

«При этом многие слушатели в комментариях пишут, что песня может стать народной. Для нас это самая главная оценка творчества. Мы получили потрясающую обратную связь и очень благодарны всем, кто нас поддерживает», — добавил Шайхитдинов.

Как считает другой участник Ay Yola, народный артист РБ Ринат Рамазанов, «синдром второго альбома» чаще касается молодых исполнителей, которые только начинают свой путь.

«Наверное, этому больше подвержены артисты, которые пишут только про какие-то личные переживания и ещё не нашли более глубокие темы. У нас другой подход. Мы все уже состоявшиеся музыканты и делаем всё осознанно, не гонясь за хайпом, мимолётной славой или деньгами», — заявил Ринат Рамазанов.

По его словам, для группы важнее не коммерческий успех, а то, насколько слушатели смогут почувствовать заложенные в композициях смыслы.

«Для нас главное — чтобы музыка отзывалась в людях. Даже если из тысячи человек только один по-настоящему проникнется этой историей, это уже может многое изменить. Один человек способен повлиять на будущее поколение. Поэтому мы точно понимаем, что и зачем делаем», — подчеркнул Рамазанов.

Он добавил, что башкирский фольклор остаётся неисчерпаемым источником вдохновения для коллектива.

«Башкирский фольклор настолько глубок и многогранен, что тем для песен хватит ещё не на один десяток альбомов», — уверен Ринат Рамазанов.