«Буланова одобрила нашу версию»: в Уфе выступит группа «Братство Атома»

Как к вам пришла идея проекта?

Панда: Наша дружба и совместная работа начались в ноябре 2022 года. Мы нашли друг друга совершенно случайно — можно сказать, по воле судьбы. Всё закрутилось с космической скоростью. Изначально мы работали над проектом ScaryON, но внезапно возникла идея создать нечто в духе вселенной видеоигры Atomic Heart. Первым треком стал «BEA-D Theme», который мы захотели показать разработчикам. Невероятным образом композиция была услышана создателями игры. Она их настолько впечатлила, что они сразу же взяли её в саундтрек. В течение полутора месяцев мы записали ещё три трека для первого дополнения к Atomic Heart.

Джек: Поскольку у нас было два сольных проекта — ScaryON и BassnPanda, которые отличаются не только музыкально, но и концепцией, мы решили стилистически разделить наше творчество. У каждого проекта есть своя аудитория, привыкшая к определённому звучанию. Именно по этой причине и появилось «Братство Атома», где мы работаем строго в направлении ретрофутуризма с отличительной эстетикой. Мы называем наш стиль «atomicwave».

В вашей музыке чувствуется ностальгия по советской эстетике. А есть ли что-то в современной российской культуре, что может послужить вдохновением для будущих музыкантов через 30-40 лет?

Панда: Мы родились в тот период, когда эта ностальгия была повседневностью. Спустя годы она превратилась в тёплые воспоминания из детства, которые являются неотъемлемой частью «Братства Атома». Сейчас существует очень много однодневных и однотипных проектов. Наверное, что-то может стать культовым, но об этом еще рано судить — музыка должна пройти проверку временем и поколениями. На наш взгляд, Женя Трофимов (музыкант, лидер группы «Комната культуры» — прим. ред.) заслуживает стать такой классикой в будущем.