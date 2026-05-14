Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
07:18 (UTC+5), 14 Мая 2026

«Буланова одобрила нашу версию»: в Уфе выступит группа «Братство Атома»

Они называют свой стиль «атомик-вейв», вдохновляются советским ретрофутуризмом и уже успели попасть в саундтрек к нашумевшей российской видеоигре Atomic Heart. Перед выступлением на шоу «Эхо единства» в Уфе участники группы «Братства Атома» Джек и Панда рассказали корреспонденту ИА «Башинформ», почему ностальгия снова в моде и с кем мечтают записать хит на десятилетия.

Фото: предоставлено группой «Братство Атома» | пресс-служба
Иван Вавилов

Как к вам пришла идея проекта?

Панда: Наша дружба и совместная работа начались в ноябре 2022 года. Мы нашли друг друга совершенно случайно — можно сказать, по воле судьбы. Всё закрутилось с космической скоростью. Изначально мы работали над проектом ScaryON, но внезапно возникла идея создать нечто в духе вселенной видеоигры Atomic Heart. Первым треком стал «BEA-D Theme», который мы захотели показать разработчикам. Невероятным образом композиция была услышана создателями игры. Она их настолько впечатлила, что они сразу же взяли её в саундтрек. В течение полутора месяцев мы записали ещё три трека для первого дополнения к Atomic Heart.

Джек: Поскольку у нас было два сольных проекта — ScaryON и BassnPanda, которые отличаются не только музыкально, но и концепцией, мы решили стилистически разделить наше творчество. У каждого проекта есть своя аудитория, привыкшая к определённому звучанию. Именно по этой причине и появилось «Братство Атома», где мы работаем строго в направлении ретрофутуризма с отличительной эстетикой. Мы называем наш стиль «atomicwave».

В вашей музыке чувствуется ностальгия по советской эстетике. А есть ли что-то в современной российской культуре, что может послужить вдохновением для будущих музыкантов через 30-40 лет?

Панда: Мы родились в тот период, когда эта ностальгия была повседневностью. Спустя годы она превратилась в тёплые воспоминания из детства, которые являются неотъемлемой частью «Братства Атома». Сейчас существует очень много однодневных и однотипных проектов. Наверное, что-то может стать культовым, но об этом еще рано судить — музыка должна пройти проверку временем и поколениями. На наш взгляд, Женя Трофимов (музыкант, лидер группы «Комната культуры» — прим. ред.) заслуживает стать такой классикой в будущем.

предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
Фото: предоставлено группой "Братство Атома" | пресс-служба
1 из 6

Сейчас группа известна в основном по каверам и ремиксам. Есть ли в планах запись «оригинального» материала?

Джек: У нас порядка десяти собственных авторских песен, часть из которых можно услышать в Atomic Heart. Со временем их станет больше. Мы уже планируем полноформатный альбом, в котором будут не только переработанные инструментальные композиции с вокалом, но и совершенно новый материал. Его мы сейчас «обкатываем» на концертах.

Вас можно назвать «игровым» коллективом — мне показалось, что название группы перекликается с «Братством Стали» и «Детьми Атома» из вселенной ролевой игры Fallout. Над какими саундтреками поработаете в будущем?

Панда: На самом деле, это чистая случайность. Когда мы придумывали название, ни о каких отсылках не было и речи, но здорово, что есть и такие сравнения. Что касается желаний — мы хотели бы поработать над саундтреками к культовым франшизам, например, Doom или даже «Ведьмак». Но в первую очередь надеемся, что плотно поработаем и над Atomic Heart 2.

предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
предоставлено группой "Братство Атома" пресс-служба
Фото: предоставлено группой "Братство Атома" | пресс-служба
1 из 6

У вас были творческие коллаборации со Стереополиной, HELVEGEN, Квашеной. А с кем из западных коллективов хотели бы записать совместный трек?

Джек: Их слишком долго перечислять. Это, наверное, любимые группы из детства. Для Джека — Korn, Мэрилин Мэнсон, Rammstein. У Панды — System Of A Down, Slipknot, те же Rammstein. Но нам хочется не просто громких имён в послужном списке, а настоящих хитов с этими именами. Таких, чтобы через 20, 30, 50 лет их слушали, как, к примеру, Виктора Цоя и группу «Кино».

Знакомы ли Татьяна Буланова и участники группы «Браво» с вашими версиями песен «Ясный мой свет» и «Этот город»?

Панда: Да, конечно, они слышали эти версии. Для них это было странно, но интересно. Конкретики и разбора песен не было, но раз они одобрили наши работы — значит, всё хорошо!

Почему вы решили принять участие в проекте «Эхо единства»?

Джек: Нам понравилась сама задумка мероприятия: объединить сотни проектов по всей стране, где каждый коллектив уникален. Наверное, в этом и есть базовая суть единства как такового. А его эхо разнесётся по всем четырём сторонам света (смеется).

Напомним, масштабное мультижанровое шоу «Эхо единства» (6+) состоится 15 мая на сцене «Уфа-Арены». В проекте задействовано более 100 артистов из разных регионов России, которая включает как сольных исполнителей, так и крупные творческие коллективы. Хедлайнером концерта станет группа AY YOLA.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru