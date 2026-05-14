«Буланова одобрила нашу версию»: в Уфе выступит группа «Братство Атома»

Как к вам пришла идея проекта?
Панда: Наша дружба и совместная работа начались в ноябре 2022 года. Мы нашли друг друга совершенно случайно — можно сказать, по воле судьбы. Всё закрутилось с космической скоростью. Изначально мы работали над проектом ScaryON, но внезапно возникла идея создать нечто в духе вселенной видеоигры Atomic Heart. Первым треком стал «BEA-D Theme», который мы захотели показать разработчикам. Невероятным образом композиция была услышана создателями игры. Она их настолько впечатлила, что они сразу же взяли её в саундтрек. В течение полутора месяцев мы записали ещё три трека для первого дополнения к Atomic Heart.
Джек: Поскольку у нас было два сольных проекта — ScaryON и BassnPanda, которые отличаются не только музыкально, но и концепцией, мы решили стилистически разделить наше творчество. У каждого проекта есть своя аудитория, привыкшая к определённому звучанию. Именно по этой причине и появилось «Братство Атома», где мы работаем строго в направлении ретрофутуризма с отличительной эстетикой. Мы называем наш стиль «atomicwave».
В вашей музыке чувствуется ностальгия по советской эстетике. А есть ли что-то в современной российской культуре, что может послужить вдохновением для будущих музыкантов через 30-40 лет?
Панда: Мы родились в тот период, когда эта ностальгия была повседневностью. Спустя годы она превратилась в тёплые воспоминания из детства, которые являются неотъемлемой частью «Братства Атома». Сейчас существует очень много однодневных и однотипных проектов. Наверное, что-то может стать культовым, но об этом еще рано судить — музыка должна пройти проверку временем и поколениями. На наш взгляд, Женя Трофимов (музыкант, лидер группы «Комната культуры» — прим. ред.) заслуживает стать такой классикой в будущем.
Сейчас группа известна в основном по каверам и ремиксам. Есть ли в планах запись «оригинального» материала?
Джек: У нас порядка десяти собственных авторских песен, часть из которых можно услышать в Atomic Heart. Со временем их станет больше. Мы уже планируем полноформатный альбом, в котором будут не только переработанные инструментальные композиции с вокалом, но и совершенно новый материал. Его мы сейчас «обкатываем» на концертах.
Вас можно назвать «игровым» коллективом — мне показалось, что название группы перекликается с «Братством Стали» и «Детьми Атома» из вселенной ролевой игры Fallout. Над какими саундтреками поработаете в будущем?
Панда: На самом деле, это чистая случайность. Когда мы придумывали название, ни о каких отсылках не было и речи, но здорово, что есть и такие сравнения. Что касается желаний — мы хотели бы поработать над саундтреками к культовым франшизам, например, Doom или даже «Ведьмак». Но в первую очередь надеемся, что плотно поработаем и над Atomic Heart 2.
У вас были творческие коллаборации со Стереополиной, HELVEGEN, Квашеной. А с кем из западных коллективов хотели бы записать совместный трек?
Джек: Их слишком долго перечислять. Это, наверное, любимые группы из детства. Для Джека — Korn, Мэрилин Мэнсон, Rammstein. У Панды — System Of A Down, Slipknot, те же Rammstein. Но нам хочется не просто громких имён в послужном списке, а настоящих хитов с этими именами. Таких, чтобы через 20, 30, 50 лет их слушали, как, к примеру, Виктора Цоя и группу «Кино».
Знакомы ли Татьяна Буланова и участники группы «Браво» с вашими версиями песен «Ясный мой свет» и «Этот город»?
Панда: Да, конечно, они слышали эти версии. Для них это было странно, но интересно. Конкретики и разбора песен не было, но раз они одобрили наши работы — значит, всё хорошо!
Почему вы решили принять участие в проекте «Эхо единства»?
Джек: Нам понравилась сама задумка мероприятия: объединить сотни проектов по всей стране, где каждый коллектив уникален. Наверное, в этом и есть базовая суть единства как такового. А его эхо разнесётся по всем четырём сторонам света (смеется).
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