Легенды народов России в стиле «индастриал». Чем удивит Башкирию BELOBOKA

Вы переосмысливаете русскую народную культуру через современные жанры — хаус, джангл, индастриал. Что именно в такой подаче, на ваш взгляд, привлекает сегодня слушателя?

Евгения Скачкова: Мы скорее обращаемся за вдохновением к сказаниям, легендам, сказкам, традициям. К фольклору — русскому, башкирскому, якутскому и других народов. Для нас фольклор — это живая энергия. При этом мы не берём существующие народные песни, переделывая их в современном ключе. Считаем, что народные песни хороши в своём первоначальном виде, и относиться к ним нужно бережно. Наши треки — авторские, которые звучат «народным» голосом и органично сочетаются с современной электронной и индустриальной музыкой. Мне кажется, что именно такой формат сегодня наиболее понятен: он не просто звучит актуально, но и вызывает у слушателя желание глубже погружаться в эти смыслы и искать их корни.

Сергей Садовников: На мой взгляд, людей привлекает соединение традиции и современности. Знакомые народные мотивы пробуждают связь с корнями и понятны старшему поколению, а электронные ритмы и свежие аранжировки делают фольклор актуальным для молодёжи. При этом мы бережно работаем с материалом — сохраняем вокальные приёмы и уважение к культуре. Получается музыка, которая и трогает душу, и заряжает энергией.

На рубеже 1990–2000-х группа «Иван Купала» произвела фурор, соединив «народные» семплы с танцевальной электроникой. Можно ли в определённой мере назвать вас их духовными наследниками?

Евгения: Проект «Иван Купала», безусловно, стал важной точкой в истории жанра. Они одними из первых так ярко и массово соединили фольклор с электронной музыкой. Но мы бы не назвали себя их прямыми последователями. У нас немного другой подход: мы не работаем с готовыми семплами, а создаём авторский материал, вдохновлённый фольклорной традицией. Скорее, можно сказать, что мы существуем в одном культурном поле и продолжаем общее движение, просто на своём языке и с более современным, местами индустриальным звучанием.

Сергей: Они показали, что фольклор может звучать современно и находить отклик у широкой аудитории. Мы продолжаем эту идею, но ищем свой звук — с опорой на традиции и собственными музыкальными решениями.

Почему, по вашему мнению, сегодня мы наблюдаем новую волну интереса к народной музыке — как в эстрадном формате, вроде Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой, так и в более неформальном образе?

Евгения: Возможно, сейчас люди ищут корни. В мире, где всё ускоряется и становится цифровым, возникает потребность в идентичности. Думаю, это естественный культурный процесс, который особенно усиливается в непростые времена.

Сергей: Люди всё чаще обращаются к народной музыке, потому что хотят лучше понять свои корни. В мире, где всё становится одинаковым, важно помнить, кто ты и откуда. Традиции дают ощущение стабильности, а искренность фольклора привлекает сама по себе. К тому же благодаря стриминговым платформам народные мотивы легко находят слушателя. Так музыка предков перестаёт быть чем-то «музейным» и помогает почувствовать связь с прошлым прямо сейчас.

Мне кажется, главный вызов для артистов, работающих в этом жанре, — не скатиться в поверхностную, лубочную стилизацию и сохранить аутентичность. Как вам удается находить золотую середину, не теряя «душу» народной песни в модных «течениях»?

Евгения: У каждого творческого подхода есть свой слушатель. Нам ближе глубина. Для нас важно не просто использовать фольклор, а чувствовать его внутренние смыслы. Мы стараемся работать с этим аккуратно и честно, чтобы в музыке оставалось не только звучание, но и содержание. А «душа» останется всегда, когда ты делаешь это искренне.

Сергей: Мы пишем авторские песни, вдохновляясь народной традицией. Берём за основу глубинные образы, мотивы и настроения фольклора, но создаём собственные мелодии и тексты. Так мы сохраняем «душу» народной музыки, её искренность и связь с корнями, а индустриальное звучание лишь подчёркивает мощь и актуальность этих идей. В итоге традиция даёт содержание, а индастриал — форму.

Вы выпустили первый в России фолк-альбом «Легенды Великой Сокровищницы», где каждая композиция посвящена культуре разных регионов — от Крыма до Якутии. Насколько сложно было работать над материалом, который требовал такого погружения?

Евгения: Во время записи мы изучали разные культуры, образы, географию, местные легенды и старались прочувствовать каждую историю. Каждый трек — это отдельный мир со своим настроением и энергетикой. Где-то процесс шел легко и интуитивно, а где-то требовал времени и дополнительных усилий. Например, для трека «На горах Алтая», изданного совместно с Асей Зыковой, которая как раз из тех краев, мы изучили легенду о реке Катунь: откуда она берёт начало, почему такая быстрая и бурная, в каком месяце оттаивает и где находится. По легенде, Катунь убежала из отцовского дворца вслед за любимым.

Или «Журавлиная песнь», созданная с народным артистом Башкортостана Зайнетдином. Потрясающая легенда о журавлях — предвестниках великой битвы на озере Култубан, и о батыре, который, играя на курае, услышал их песню, рассказал об этом своему народу, предупредил о грядущем событии и подготовил людей.

Таким образом, исторические, географические и природные явления предстают перед нами в виде метафор. Они словно перенесены на человеческие чувства и отношения. И именно в этом заключалась главная сложность: изучить пришлось довольно много, чтобы не исказить факты и не создать культурной подмены. Однако, на наш взгляд, нам в итоге удалось донести смыслы правильно, создать красивый аудиовизуальный релиз и написать качественную музыку.

Сергей: Мы всей командой прочувствовали историю и легенды каждого региона. Сначала изучали материал, потом Женя создавала тексты, передавая настроение и дух места. А я уже на основе этих образов писал музыку, активно используя народные инструменты. Они помогли точно передать колорит каждой культуры, а сочетание с современными аранжировками добавило глубины. Работа была проделана колоссальная, сил мы вложили очень много. Но в итоге получилось искренне и необычно: альбом звучит актуально и не теряет сути истории нашей страны.

Почему вы решили стать участниками шоу «Эхо единства»?

Сергей: Нам важно выступать там, где ценят искренность и связь с традициями. Здесь наша музыка находит отклик, а мы чувствуем, что участвуем в чём-то большем, помогаем сохранить и донести до людей живую силу народного искусства.