«Жизнь и театр для меня синонимы»: народная артистка Башкирии и России Леонора Куватова

Народная артистка России и Башкирии, главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Леонора Куватова внесла значительный вклад в развитие культуры и создала одни из самых ярких страниц истории школы танца республики. О героине недавнего выпуска проекта ЦУР и телеканала БСТ «Повод гордиться» — в материале ИА «Башинформ».

Связать свою судьбу с балетом Леонора Куватова решила еще в детстве. Будучи студенткой Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, уже в выпускном классе она блистала на сцене театра Кирова в главной партии «Щелкунчика» Чайковского, а ее партнером стал легендарный танцор Михаил Барышников.

В 1967 году Леонору Куватову приняли солисткой в Башкирский государственный театр оперы и балета, где благодаря выдающимся профессиональным данным и высокому мастерству она вскоре выдвинулась на ведущее положение в труппе. Среди исполненных артисткой партий — Одетта-Одиллия и Аврора в балетах «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», «Жизель» Адольфа Адана, Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, «Золушка» Сергея Прокофьева, Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Анель в «Большом вальсе» Иоганна Штрауса, Эвридика в «Орфее» Евстигнея Фомина, Сюимбике в «Шурале» Фарида Яруллина, Зайтунгуль в «Журавлиной песни» Леонида Степанова и Загира Исмагилова. Также она является первой исполнительницей главной партии в балете «Страна Айгуль» Наримана Сабитова.

Балерина многократно выступала на крупнейших площадках страны и мира. Ей покорились Большой театр, Ленинградский Малый театр оперы и балета, Большой театра оперы и балета Белорусской ССР, Кремлевский дворец, концертный зал «Россия» и Колонный зал Дома союзов в Москве, сцены Германии, Польши, Франции, Португалии, Голландии, США, Венгрии, Италии, Азии и Африки.