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Центр управления Республикой Башкортостан

«Жизнь и театр для меня синонимы»: народная артистка Башкирии и России Леонора Куватова

Народная артистка России и Башкирии, главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Леонора Куватова внесла значительный вклад в развитие культуры и создала одни из самых ярких страниц истории школы танца республики. О героине недавнего выпуска проекта ЦУР и телеканала БСТ «Повод гордиться» — в материале ИА «Башинформ».

Связать свою судьбу с балетом Леонора Куватова решила еще в детстве. Будучи студенткой Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, уже в выпускном классе она блистала на сцене театра Кирова в главной партии «Щелкунчика» Чайковского, а ее партнером стал легендарный танцор Михаил Барышников.

В 1967 году Леонору Куватову приняли солисткой в Башкирский государственный театр оперы и балета, где благодаря выдающимся профессиональным данным и высокому мастерству она вскоре выдвинулась на ведущее положение в труппе. Среди исполненных артисткой партий — Одетта-Одиллия и Аврора в балетах «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», «Жизель» Адольфа Адана, Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, «Золушка» Сергея Прокофьева, Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Анель в «Большом вальсе» Иоганна Штрауса, Эвридика в «Орфее» Евстигнея Фомина, Сюимбике в «Шурале» Фарида Яруллина, Зайтунгуль в «Журавлиной песни» Леонида Степанова и Загира Исмагилова. Также она является первой исполнительницей главной партии в балете «Страна Айгуль» Наримана Сабитова.

Балерина многократно выступала на крупнейших площадках страны и мира. Ей покорились Большой театр, Ленинградский Малый театр оперы и балета, Большой театра оперы и балета Белорусской ССР, Кремлевский дворец, концертный зал «Россия» и Колонный зал Дома союзов в Москве, сцены Германии, Польши, Франции, Португалии, Голландии, США, Венгрии, Италии, Азии и Африки.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Знаменита Леонора Куватова и как выдающийся педагог, которая воспитала известных сегодня мастеров — таких, как Гульсина Мавлюкасова, Наталья Соллогуб и другие. Много лет она работает преподавателем классического танца и художественным руководителем Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева (ранее — Уфимского хореографического училища) и балетной труппы башкирского театра оперы и балета. Леонора Куватова стала балетмейстером-постановщиком спектаклей «Шопениана», «Вакханалия», «Вальпургиева ночь», акта теней в «Баядерке», режиссером программы номеров классической и современной хореографии «Обаяние классики».

«Мы гордимся нашим репертуаром, это огромное дело для молодых артистов, которые на глазах вырастают в мастеров. Им есть, куда стремиться, это очень важно в любом театре», — говорит Леонора Куватова.

В марте 2023 года из рук Главы Башкирии Радия Хабирова народная артистка получила орден Салавата Юлаева.

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