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Вчера, 19:18

В марте в Уфу приедут исследователи Фёдора Шаляпина Николай Кузнецов и Амина Жаман

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В Уфу в марте приедут исследователи творчества Фёдора Ивановича Шаляпина. В столице Башкирии побывают члены межрегионального Шаляпинского центра (Москва) профессор Московской консерватории Николай Кузнецов и режиссёр спектакля «Шаляпин/О’Нил» Амина Жаман, сообщили информагентству «Башинформ» представители проекта «Музей Шаляпина в Уфе».

В рамках визита в Уфу Николай Кузнецов и Амина Жаман примут участие в ряде культурных событий. Амина Жаман 23 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета передаст театральному музею копии зарубежных афиш выдающегося танцовщика XX века, уроженца Уфы Рудольфа Нуреева. Поклонники таланта великого артиста балета могут принять участие в этом знаменательном событии в 17.00.

«Музей Шаляпина в Уфе»
«Музей Шаляпина в Уфе»
«Музей Шаляпина в Уфе»
«Музей Шаляпина в Уфе»
Фото:«Музей Шаляпина в Уфе»

На следующий день, 24 марта, почётные гости выступят на международной конференции «Великая дружба великих людей. К 150-летию Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова». Её организуют Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, министерство культуры Башкирии и уфимское отделение межрегионального Шаляпинского центра.

25 марта (11:00 — 13.00 часов) в малом зале Уфимского государственного института искусств Николай Кузнецов проведёт для вокалистов и педагогов уникальный мастер-класс «Актуализация теоретического наследия Шаляпина в XXI веке», посвящённый актёрскому мастерству оперного артиста. В этот же день (14:00 — 16:00 часов) в Национальном музее республики, в рамках выставки «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта» состоится творческая встреча с Аминой Жаман. Гости вечера узнают о зарубежном периоде творчества Фёдора Шаляпина, о его дружбе с выдающимися артистами, режиссёрами, импресарио. Почитатели таланта великого баса окунутся в атмосферу Бродвея первой трети XX века, увидят видеофрагменты комедийно-оперного спектакля «Шаляпин/О’Нил» с участием ведущих артистов московских театров.

Справка «Башинформ»

Николай Кузнецов — последователь выдающегося музыкального режиссёра Бориса Покровского. Николай Кузнецов преподавал актёрское мастерство в Большом театре, был режиссёром Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Сейчас Николай Кузнецов преподаёт актёрское мастерство на кафедре оперной подготовки в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Амина Жаман — обладательница Гран-при на фестивале Албанского кино в Нью-Йорке, победительница кинофестиваля «Золотой абрикос» в Ереване, кандидат искусствоведения. 

Музей Фёдора Шаляпина в Уфе могут открыть весной следующего года, сообщало информагентство «Башинформ». Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что для будущего музея выбрано здание рядом с музеем полярников имени Валериана Альбанова.

«В этом году мы отмечаем очень важный юбилей — 150-летие великого русского певца Федора Шаляпина, значительная часть творческого пути которого прошла в Уфе. По крайней мере, он здесь начинал. В бюджете у нас заложено 70 млн рублей на музей Шаляпина в Уфе. Я бы попросил, чтобы к весне следующего года либо к следующему дню рождения выдающегося певца мы этот музей запустили», — сказал Радий Хабиров.

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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