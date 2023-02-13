Музей Шаляпина в Уфе откроют весной следующего года

Музей Шаляпина в Уфе могут открыть уже весной следующего года. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, для будущего музея выбрано здание рядом с музеем полярников имени Валериана Альбанова.

«В этом году мы отмечаем очень важный юбилей — 150-летие великого русского певца Федора Шаляпина, значительная часть творческого пути которого прошла в Уфе. По крайней мере, он здесь начинал. В бюджете у нас заложено 70 млн рублей на музей Шаляпина в Уфе. Я бы попросил, чтобы к весне следующего года либо к следующему дню рождения выдающегося певца мы этот музей запустили», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии также напомнил, что сегодня в театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие в честь 150-летия великого русского баса.