150-летие Шаляпина, кинофестиваль «Свой путь», чтение «Урал-батыра» – главное в культуре Башкирии

В Башкирии дали официальный старт мероприятиям к 150-летию со дня рождения великого певца Федора Шаляпина. В столице республики завершился международный кинофестиваль «Свой путь». Итоги года обсуждались на расширенном заседании коллегии министерства культуры. В творческой лаборатории «Уфтанма» коллективно прочитали башкирский народный эпос «Урал-батыр». В Уфе выступила культовая группа «Кино». Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».

В колыбели творчества Шаляпина отмечают его 150-летие

13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина, в Уфе дали старт официальному открытию года, посвященного празднованию этой знаменательной даты. Состоялось возложение цветов к памятнику артиста у здания Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова с Концертным залом им. Шаляпина (в конце XIX века — здание Дворянского собрания).

В Национальном музее республики открылась выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Председатель уфимского отделения межрегионального Шаляпинского центра Елена Замрий провела для посетителей открытия выставки первую экскурсию по залу. На выставке представлены четыре личные вещи: перламутровый театральный бинокль, черепаховый нож для разрезания бумаги, денежная банкнота, открытка с видом на Суук-су.

Вечером в Башкирском театре оперы и балета состоялся концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. В день рождения великого артиста на сцену вышли все басы театра, а также приглашённые артисты. Концерт посетил Глава республики. Как заявил Радий Хабиров, музей Шаляпина в Уфе откроют весной следующего года.