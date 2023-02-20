150-летие Шаляпина, кинофестиваль «Свой путь», чтение «Урал-батыра» – главное в культуре Башкирии

В Башкирии дали официальный старт мероприятиям к 150-летию со дня рождения великого певца Федора Шаляпина. В столице республики завершился международный кинофестиваль «Свой путь». Итоги года обсуждались на расширенном заседании коллегии министерства культуры. В творческой лаборатории «Уфтанма» коллективно прочитали башкирский народный эпос «Урал-батыр». В Уфе выступила культовая группа «Кино». Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».
В колыбели творчества Шаляпина отмечают его 150-летие
13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина, в Уфе дали старт официальному открытию года, посвященного празднованию этой знаменательной даты. Состоялось возложение цветов к памятнику артиста у здания Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова с Концертным залом им. Шаляпина (в конце XIX века — здание Дворянского собрания).
В Национальном музее республики открылась выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Председатель уфимского отделения межрегионального Шаляпинского центра Елена Замрий провела для посетителей открытия выставки первую экскурсию по залу. На выставке представлены четыре личные вещи: перламутровый театральный бинокль, черепаховый нож для разрезания бумаги, денежная банкнота, открытка с видом на Суук-су.
Вечером в Башкирском театре оперы и балета состоялся концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. В день рождения великого артиста на сцену вышли все басы театра, а также приглашённые артисты. Концерт посетил Глава республики. Как заявил Радий Хабиров, музей Шаляпина в Уфе откроют весной следующего года.
А на канале «Россия» прошел показ телесериала «Шаляпин», в котором великий русский певец поет голосом знаменитого уроженца Башкортостана Ильдара Абдразакова.
В Уфе завершился международный кинофестиваль «Свой путь»
Гран-при фестиваля определяли зрители, которые вручную голосовали за каждый фильм программы. Больше всего баллов по результатам зрительского голосования собрала документальная картина «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. Исторический художественный фильм Булата Юсупова «Дневник поэта» завоевал первую фестивальную награду — главный приз в номинации игрового полнометражного кино. Федеральные эксперты назвали первый народный фильм Башкортостана сенсацией и главным открытием башкирской кинематографии.
Всего на кинофестивале были показаны 36 фильмов в шести номинациях (игровое полнометражное, игровое короткометражное, неигровое полнометражное, неигровое короткометражное кино, игровой дебют, неигровой дебют).
Коллегия министерства культуры Республики Башкортостан
На расширенном заседании коллегии министерства культуры Республики Башкортостан подвели итоги года и наметили планы на 2023 год. Состоялось традиционное награждение работников культуры и искусства. Из рук первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева достойные работники отрасли получили почетные звания и награды.
Звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» было присвоено целому ряду известных актеров республиканских театров. В их числе — артисты Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Ринат Баймурзин, Артур Кабиров, Ирада Кадырова, Юнир Куланбаев, Милена Сираева, Фанис Рахметов; артисты Башоперы Ян Лейше и Владимир Орфеев, актриса Национального молодежного театра Эльвира Шрайнер.
В Уфе впервые за 33 года выступила культовая группа «Кино»
Легендарная рок-группа «Кино» проводит большой концертный тур. 14 февраля 2023 года они впервые с 1990 года выступили в столице Башкирии, собрав полный зал «Уфа-Арены». Поклонники культовой отечественной рок-группы услышали оцифрованный голос Виктора Цоя в сопровождении живой музыки от участников оригинального состава — басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также бессменного гитариста Юрия Каспаряна.
В Уфе коллективно прочитали башкирский народный эпос «Урал-батыр»
В преддверии Международного дня родного языка в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима ижадхана «Уфтанма» собрала площадку для коллективного чтения эпоса «Урал-батыр».
Башкирский народный эпос «Урал-батыр» — это древний уникальный памятник устного народного творчества, который занимает особое место в истории, культуре и многовековой духовной жизни башкирского народа.
В мероприятии участвовали студенты «Школы сэсэнов» факультета башкирской филологии БГПУ имени М. Акмуллы, фонд по сохранению и развитию башкирского языка, артисты НМТ РБ им. Мустая Карима, фольклорный ансамбль «Ауаз», писатели, ученые.