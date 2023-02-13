В Уфе дали официальный старт мероприятиям к 150-летию великого певца Федора Шаляпина

13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина, в Уфе дали старт официальному открытию года, посвященного празднованию этой знаменательной даты. Состоялось возложение цветов к памятнику артиста у здания Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова с Концертным залом им. Шаляпина (в конце XIX века - здание Дворянского собрания).

«Сегодня, 13 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, первого народного артиста РСФСР Федора Ивановича Шаляпина. Его называли отдельной эпохой русского искусства. А современники шутили: «В Москве есть три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас – Федор Шаляпин». Сегодня весь мир говорит о таланте Шаляпина с особым пиететом, а мы гордимся тем, что именно Уфа стала отправной точкой великой судьбы гениального артиста!» — отметила министр культуры Амина Шафикова.

В Национальном музее республики открылась выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Собравшихся на открытие выставки приветствовала первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина. «Для Уфы это огромный праздник — сегодня мы даем старт году юбилейных мероприятий. Мы должны сохранить это великое наследие», — отметила замминистра.

С парадной лестницы музея к зрителям словно спустился сам Шаляпин в воплощении артиста Башоперы Рима Рахимова, который исполнил песню из репертуара певца «Ноченька». Председатель уфимского отделения межрегионального Шаляпинского центра Елена Замрий провела для посетителей открытия выставки первую экскурсию по залу. Она ознакомила уфимцев с разделами выставки, посвященными не только биографии великого певца, но и музыкальной атмосфере Уфы тех лет.

— На выставке представлены четыре личные вещи: перламутровый театральный бинокль, черепаховый нож для разрезания бумаги, денежная банкнота, открытка с видом на Суук-су. Есть интересная история: именно там, в Крыму, Шаляпин приобрел скалу и хотел там построить замок искусства. Но самой главной мечте его жизни — учить талантливых вокалистов — не суждено было сбыться. Все эти личные вещи были переданы будущему музею Шаляпина межрегиональным Шаляпинским центром в Москве, а туда они попали в свое время от дочери Шаляпина Ирины Федоровны Шаляпиной-Бакшеевой, — рассказала «Башинформу» руководитель проекта «Музей Шаляпина в Уфе» Анастасия Баранова.

Кроме того, в числе экспонатов есть подлинная афиша оперы «Русалка» Большого театра с участием Шаляпина. Еще один редкий экспонат — билет на концерт Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова и Александра Зилоти. Есть огромное количество фотографий тех времен, в том числе с личными автографами артиста. Еще один уникальный экспонат — копия договора Шаляпина с Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Его нельзя увидеть ни в одном музее мира, он всегда хранился в частной коллекции. Этот экспонат буквально за неделю до открытия выставки Анастасии Барановой удалось получить и привезти в Уфу.

Также на выставке много интерьерных вещей конца XIX — начала XX века из Национального музея, Дома-музея Аксакова, а также коллекций уфимцев, преподнесенных в дар, антикварных магазинов. Театр оперы и балета предоставил для выставки костюм Гремина из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, чтобы посетители могли увидеть один из шаляпинских образов.

В рамках выставки пройдут кинопоказы, лекции и творческие выступления.