В телесериале «Шаляпин» великий русский певец поет голосом Ильдара Абдразакова

На «России 1» завершился показ российского телесериала «Шаляпин». Музыкальный биографический фильм режиссера Егора Анашкина посвящен 150-летию со дня рождения звезды мирового вокального искусства, чей оперный дебют состоялся в Уфе. Слоган сериала — «Две семьи, две страны и одна большая любовь к опере. Байопик великого русского оперного певца».

Вокальные партии Федора Шаляпина в сериале исполнил солист Башкирского государственного театра оперы и балета, Мариинского театра, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана, уроженец Уфы Ильдар Абдразаков. Запись вокальных партий произведена в студии звукозаписи киноконцерна «Мосфильм».

В интервью Smotrim.ru Ильдар Абдразаков поделился деталями работы над образом и рассказал, насколько ему удалось приблизиться к манере исполнения Шаляпина.

«Шаляпин для меня всегда был артистом и художником с большой буквы, к чему хотелось бы стремиться и на кого хотелось бы быть похожим, — рассказывает Ильдар Абдразаков. — К сожалению, не так много есть записей Шаляпина, где он в роли, но, когда ты слушаешь его аудиозаписи, то «видишь», как Шаляпин ходит по сцене, как улыбается. Он рисует образ благодаря своему голосу. Когда я его слышу, чувствую, что мне хочется сделать так же, но, конечно, по-своему, потому что иначе у меня не получится. Я — Ильдар Абдразаков, я совсем другой человек, но где-то приблизиться к Федору Ивановичу, конечно, было бы здорово! Я стараюсь! Но все-таки у меня есть мое — мой голос, мой биоритм».

Певец отметил, что не стремился подражать пению Шаляпина, а использовал собственные вокальные данные, отшлифованные уфимским профессором Миляушой Муртазиной.

«В Шаляпина трудно превратиться, это невозможно! Я не хотел делать карикатуру на Федора Ивановича, поэтому в фильме использую свой голос, свой голосовой аппарат, и пою в манере, которой меня научил мой педагог. У нас с Шаляпиным похожий тембр, не по объему звучания, а по типу. Его произведения я сегодня исполняю на сценах разных театров как в России, так и за рубежом — это „Борис Годунов“, „Мефистофель“ и другие. Можно даже провести параллель, что, допустим, когда-то Федор Иванович Шаляпин пел оперу „Князь Игорь“ в „Метрополитен Опера“, а несколько лет назад в том же театре „Князь Игорь“ звучал в моем исполнении. Я родился в Уфе, и он как певец родился тоже в Уфе, он работал в Мариинском театре, и я пел на этой сцене. Видимо, через какое-то время я просто иду по его стопам, но это не специально».

Напомним, первые выступления Ильдара Абдразакова происходили в родной Уфе на той же сцене ныне Шаляпинского зала, где столетие назад пел Федор Иванович. А в 2014 году, как сообщал «Башинформ», Ильдар Абдразаков уже входил в образ Барина, в котором угадывается Федор Иванович Шаляпин — в новогодней комедии Тимура Бекмамбетова «Ёлки 1914».

В этом году в Уфе широко отмечается 150-летие Федора Шаляпина. К этой знаменательной дате открыли выставку в Национальном музее, провели гала-концерт в Башкирском театре оперы и балета, также состоялся ряд других событий. Весной следующего года планируется открыть в Уфе музей Шаляпина.