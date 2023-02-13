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Сегодня, 21:54

Радий Хабиров посетил концерт в честь 150-летия Федора Шаляпина

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

На этих фото – афиши выступлений Федора Ивановича Шаляпина на лучших мировых сценах того времени. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения величайшего артиста, напомнил в своих соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

Эти афиши и другие предметы станут экспонатами музея музыки имени Шаляпина, который мы решили открыть в Уфе. Именно здесь, в нашем городе, гениальный русский бас начал свой творческий путь. Он дебютировал на сцене уфимского театра с сольной партией Стольника в опере «Галька» Станислава Монюшко. Поэтому мы смело можем считать Шаляпина своим земляком. И такой музей обязательно должен быть у нас – как часть большого наследия артиста, как дань уважения его памяти и его огромному таланту. 

А сегодня в Уфе концертом лучших исполнителей нашего оперного театра, артистов других российских театров мы открыли год Шаляпина. В его рамках в республике будут проходить концерты и спектакли, конкурсы вокалистов, музыкальные и музейные вечера, художественные выставки.

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