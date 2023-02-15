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Сегодня, 11:08

В Уфе впервые за 33 года выступила культовая группа «Кино» - фоторепортаж

Легендарная рок-группа «Кино» проводит большой концертный тур. 14 февраля 2023 года они впервые с 1990 года выступили в столице Башкирии, собрав полный зал «Уфа-Арены». Поклонники культовой отечественной рок-группы услышали оцифрованный голос Виктора Цоя в сопровождении живой музыки от участников оригинального состава – басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также бессменного гитариста Юрия Каспаряна.

Как ранее рассказывал «Башинформ», Виктор Цой приезжал в Уфу в начале апреля 1990 года и дал восемь аншлаговых концертов за три дня. На афише было написано: «В Уфе с 6 апреля начинаются гастроли абсолютного лидера хит-парадов рок-группы «Кино» при участии Виктора Цоя» (читайте: Виктору Цою 60 лет: в «Башинформе» хранятся уникальные фотографии).

Интересно, что сами участники группы не смогли вспомнить, что давали так много концертов подряд.  

- Уфа для меня город фактически родной. Потому что я сотрудничал с ДДТ и бывал здесь даже не скажу сколько раз. А вспомнить обстоятельства того концерта мне сложно, столько концертов проведено в Уфе, все уже размыто, - говорит Игорь Тихомиров.

- Я, откровенно говоря, про киношные концерты очень мало что помню. Восемь концертов в Уфе было? Мне кажется, Виктор не стал бы в такую авантюру вписываться. Пришлите обязательно (фото афиши - прим. авт.) потому что это интересно, - говорит Юрий Каспарян.

Тем не менее история впечатлила участников группы, и они пересказали ее уже на концерте.

- Этот тур не последний. Наверняка будут новые аранжировки, новая программа, новое видео и новое шоу. Точно могу сказать, что не будет голограммы Виктора Цоя, не будет караоке, не будет петь человек с трибьютом группе, не буду петь я, - рассказал руководитель проекта и сын легендарного музыканта Александр Цой.

Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Станислав Шахов
Фото:Станислав Шахов
Автор:Станислав Шахов
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