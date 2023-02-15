В Уфе впервые за 33 года выступила культовая группа «Кино» - фоторепортаж

Легендарная рок-группа «Кино» проводит большой концертный тур. 14 февраля 2023 года они впервые с 1990 года выступили в столице Башкирии, собрав полный зал «Уфа-Арены». Поклонники культовой отечественной рок-группы услышали оцифрованный голос Виктора Цоя в сопровождении живой музыки от участников оригинального состава – басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также бессменного гитариста Юрия Каспаряна.

Как ранее рассказывал «Башинформ», Виктор Цой приезжал в Уфу в начале апреля 1990 года и дал восемь аншлаговых концертов за три дня. На афише было написано: «В Уфе с 6 апреля начинаются гастроли абсолютного лидера хит-парадов рок-группы «Кино» при участии Виктора Цоя» (читайте: Виктору Цою 60 лет: в «Башинформе» хранятся уникальные фотографии).

Интересно, что сами участники группы не смогли вспомнить, что давали так много концертов подряд.

- Уфа для меня город фактически родной. Потому что я сотрудничал с ДДТ и бывал здесь даже не скажу сколько раз. А вспомнить обстоятельства того концерта мне сложно, столько концертов проведено в Уфе, все уже размыто, - говорит Игорь Тихомиров.

- Я, откровенно говоря, про киношные концерты очень мало что помню. Восемь концертов в Уфе было? Мне кажется, Виктор не стал бы в такую авантюру вписываться. Пришлите обязательно (фото афиши - прим. авт.) потому что это интересно, - говорит Юрий Каспарян.

Тем не менее история впечатлила участников группы, и они пересказали ее уже на концерте.

- Этот тур не последний. Наверняка будут новые аранжировки, новая программа, новое видео и новое шоу. Точно могу сказать, что не будет голограммы Виктора Цоя, не будет караоке, не будет петь человек с трибьютом группе, не буду петь я, - рассказал руководитель проекта и сын легендарного музыканта Александр Цой.