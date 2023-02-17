В Уфе гран-при международного кинофестиваля «Свой путь» завоевал фильм «Земля Эльзы»

В Уфе завершился международный кинофестиваль «Свой путь». Церемония закрытия фестиваля и награждения лауреатов состоялась в кинотеатре «Родина».

Гран-при фестиваля определяли зрители, которые вручную голосовали за каждый фильм программы. Больше всех баллов по результатам зрительского голосования собрала документальная картина «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. Сценарий написан на основе популярной пьесы современного драматурга Ярославы Пулинович «Земля Эльзы», поставленной в 30 театрах по всей России, спектакль по этой пьесе смотрели и зрители Башкирии. На фестивальный показ фильма пришло столько людей, что зал не вместил всех желающих и по настоятельным просьбам зрителей в кинотеатре «Родина» был устроен повторный показ фильма 15 февраля.

Всего на кинофестивале были показаны 36 фильмов в шести номинациях (игровое полнометражное, игровое короткометражное, неигровое полнометражное, неигровое короткометражное кино, игровой дебют, неигровой дебют). Работало два жюри, в состав которых вошли известные деятели кино: актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Башкортостана, прозаик, переводчик, публицист, драматург Зухра Буракаева, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, режиссер, сценарист, продюсер документального кино Владимир Головнев, журналист, обозреватель «Российской газеты», автор и режиссер документального кино и телевизионных программ Максим Васюнов, актер, телеведущий и автор телепрограмм, певец Марко Долаш из Сербии.

Фильмы были сгруппированы в смысловые блоки, по окончании которых проходили обсуждения с создателями фильмов и приглашенными гостями. Организация дискуссий и обмена мнениями с участием известных персон и зрительской аудиторией стала интересной особенностью кинофестиваля. В дни кинофестиваля в Уфе побывали актрисы Ирина Гринева, Алена Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, участники и почетные гости из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, Сербии, Республики Сербской, Греции, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. В рамках кинофестиваля состоялись круглый стол «Пути кинематографа в России и за рубежом: общечеловеческие ценности и национальная идентичность», на котором обсуждались актуальные проблемы отрасли, концерт сербского актера Марко Долаша, творческие встречи.

Напомним, как сообщал «Башинформ», исторический художественный фильм Булата Юсупова «Дневник поэта» завоевал первую фестивальную награду — главный приз в номинации игрового полнометражного кино. Главный приз конкурса игровых короткометражных фильмов получила картина «Кажется, навсегда» режиссёра Алёны Олейник.

Среди неигровых полнометражных главного приза удостоен фильм «Оторванные» режиссёра Владимира Кривова. Главный приз конкурса неигровых короткометражных фильмов достался фильму «Выход» режиссёров Максима и Евгении Арбугаевых. Полный перечень фестивальных наград — на официальном сайте кинофестиваля.

Кинофестиваль «Свой путь» проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главным информационным партнером фестиваля выступило информационное агентство «Башинформ».