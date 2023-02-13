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Сегодня, 16:42

В Уфе в рамках кинофестиваля «Свой путь» состоится международный круглый стол

14 февраля гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов России в рамках международного кинофестиваля «Свой путь» при участии гильдии драматургов союза кинематографистов России, Башкирского Республиканского отделения союза кинематографистов России, киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова организуют международный круглый стол «Пути кинематографа в России и за рубежом: общечеловеческие ценности и национальная идентичность». Мероприятие состоится в конференц-зале ГКЗ «Башкортостан», начало в 15.00.

— Сегодня наблюдается особое внимание федеральных органов законодательной и исполнительной власти к подобным профессиональным обсуждениям. Данное мероприятие крайне важно для отечественной киноиндустрии и особенно отрадно то, что проходить оно будет в Республике Башкортостан, где действует государственная киностудия, сохранен и успешно функционирует муниципальный кинотеатр и активно действует кинематографическое сообщество, — прокомментировала «Башинформу» Зухра Буракаева.

Помимо российских кинематографистов из разных регионов в круглом столе примут участие яркие представители профессии республик Беларусь, Сербия, Кыргызстан, Узбекистан. Лидеры профессиональных сообществ обсудят проблемы национального кинематографа, поделятся опытом продвижения его в своих странах.

Международный кинофестиваль «Свой путь» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главный информационный партнер — информационное агентство «Башинформ».

Автор:Лейла Аралбаева
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