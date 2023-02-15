Белорусский актер Виктор Васильев на фестивале «Свой путь» признался, что его корни из Башкирии

В Уфе завершился международный кинофестиваль «Свой путь». Церемонию закрытия кинофестиваля исполнением песни «Мой путь» открыл председатель жюри игрового кино, актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев. А ближе к концу мероприятия, наградив фильмы-победители, гость из Беларуси сделал признание:

— Я очень благодарен Республике Башкортостан за то, что сохранили за столько лет деревню Зубовку Краснокамского района. В ней родились моя бабушка, мой дедушка, моя мама. И оказывается, я все-таки имею корни в Башкортостане! — сказал Виктор Васильев.

Сам Виктор Васильев родился в 1958 году и учился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Сниматься начал в начале 1990-х. В его фильмографии - сериал «Каменская-2» (Алексей Петрович), фильмы «Вокзал» (Чусов), «Курсанты» (Шапошников), «Глубокое течение» (Семен), «Майор Ветров» (Рыбин), «Сетевая угроза» (Дробышев), «Белые волки» (Леонид), «Однолюбы» (Иван Никифорович), «Не отпускай меня» (Степан), «Трюкач» (Леонид Иосифович Бурлюкин), «Тонкий лёд» (Эдуард Романович), «Неподкупный» (Шнуров) и другие.

С 9 по 15 февраля столица Башкортостана впервые принимала международный кинофестиваль «Свой путь». На двух популярных уфимских площадках — в кинотеатре «Родина» и Доме актера им. Б. Юсуповой представлены российские и зарубежные фильмы. Уникальность кинофестиваля была в том, что зрители могли не только посмотреть художественные и документальные картины, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, но и обсудить их с экспертами — авторами, актерами, известными деятелями российской культуры, писателями, журналистами, общественными деятелями.

Главным информационным партнером фестиваля выступило информационное агентство «Башинформ».