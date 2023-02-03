На экраны страны выходит фильм «Праведник» о партизане, уроженце Башкирии Николае Киселеве

16 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, на российские экраны выходит художественный фильм «Праведник» Сергея Урсуляка. Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой — партизан Николай Киселёв, который в 1942 году вывел более 200 евреев из гетто в белорусской деревне Долгиново за линию фронта. Протяженность перехода составила около 1000 км. Переход длился больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкие засады, многие были ранены. На протяжении трех месяцев требовалось обеспечивать безопасность, кормить и лечить жителей, среди которых были и маленькие дети. С поставленной задачей Николай Киселев успешно справился. Его имя с благодарностью вспоминают не только сами спасенные, но и тысячи их потомков, ныне живущие по всему миру.

Николай Яковлевич Киселев — уроженец Благовещенского района Башкирии. На момент подвига ему было всего 29 лет. Командованием ему была обещана звезда Героя Советского Союза, однако его подвиг, ставший символом мужества и человечности, не был отмечен наградами. Документы на звание Героя Советского Союза сгорели в сбитом самолете. В Израиле Николая Киселева называют «русским Шиндлером», в 2005 году израильский мемориал Яд ва-Шем посмертно присвоил герою звание «Праведник народов мира», которое и стало основой для названия фильма.

«На экраны выходит фильм, рассказывающий о подвиге Николая Яковлевича Киселева, троюродного брата моего отца. Из деревни Богородское (Сергеевка) Благовещенского района Башкирии Николай Киселев уехал в Ленинград в 30-х годах прошлого века. В 1941-м ушел добровольцем на фронт. Потом был подвиг, который и показан в фильме. Нам, то есть моим двоюродным братьям, сестрам ничего про эту историю особо не рассказывали. Знали только, что в Москве жил родственник, который работал в министерстве внешней торговли. Рано ушел из жизни в 60 лет, в 1974 году. Вечная ему память!» — написал в соцсетях руководитель регионального исполкома Народного фронта Виталий Брыкин.

Фильм снимался в Беларуси. Главного героя в фильме сыграл Александр Яценко — популярный российский актер театра и кино, наиболее известный по главным ролям в фильмах «Оттепель», «Сердца бумеранг», «Мне не больно», «Долгая счастливая жизнь», «Орда», «Пока ночь не разлучит» и другим. Также в фильме снялись звезды отечественного кино Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов и другие.

Премьера фильма «Праведник» в Уфе пройдет 16 февраля в кинотеатре «Родина». Как рассказала «Башинформу» председатель Совета ветеранов Благовещенского района в 2007–2022 годах Валентина Бажина, на премьеру приедет большая группа земляков героя. В годы своей работы Валентина Бажина выступала инициатором и ходатайствовала о посмертном награждении Николая Киселева званием «Герой России».

- Наш совет ветеранов совместно с еврейской общиной Башкирии выходил с ходатайством на администрацию района, они нашу идею поддержали. Затем документы мы отправили руководству Башкирии. Я видела в новостях, что президент Беларуси Александр Лукашенко идею присвоения Героя России поддерживает. Если нужно, мы можем собрать подписи, - говорит Валентина Бажина. - Когда снимали документальный фильм «Список Киселева», режиссер приезжал в Башкирию, чтобы увидеть родные места героя и собрать воспоминания о нем. В 2021 году прошла презентация книги Валерия Чернышова «Повесть о партизане Киселеве». Когда он писал свою книгу, он тоже к нам обращался.

Экс-глава сельского поселения села Богородское Галина Князева сообщила журналисту агентства «Башинформ», что в родном селе героя при администрации сельского поселения в 2014 году основана музейная комната. В ней собраны материалы про Киселева из газет, фотографии с открытия сквера, есть некоторые старинные вещи. Каждый год на родине героя проводятся уроки мужества, соревнования по волейболу на кубок Киселева между школьниками и командами молодежи.

После войны Николай Киселев жил и работал в Москве, в министерстве внешней торговли, воспитывал дочь Татьяну и сына Николая. Умер в 1974 году. О своем подвиге Киселёв практически никому не рассказывал. Документы о походе Киселёва обнаружила директор Музея истории и культуры евреев Беларуси Инна Герасимова. В архиве компартии Белоруссии она нашла так называемый «список Киселёва» — его рапорт о выполненном поручении, в котором были перечислены имена и фамилии спасённых.

— Я первый раз узнала про Киселева только в 2008 году, до этого мы о нем не слышали. Мне из Минска пришло письмо от Инны Герасимовой, директора белорусского музея - они искали его родственников. Мы собирали материалы по крупицам. В Башкирии уже нет близких родственников Киселева. У нас в селе Богородское, которое образовалось 210 лет назад, одними из первых переселенцев были жители с фамилией Киселевы. Они и сейчас проживают, но являются уже очень дальними родственниками героя, - поделилась Галина Князева. - Известно, что после развода родителей маленький Николай Киселев уехал с матерью сначала в другое село, затем в Уфу, а у его отца появилась другая семья. Иногда я общаюсь с его дочерью Татьяной, живущей в Москве, поздравляем друг друга с праздниками. Мы виделись только один раз в 2016 году на открытии сквера имени Киселева в Москве.

Спустя более 80 лет память о герое продолжает жить в сердцах людей, открываются архивы, находятся новые подробности. В Башкирии, в городе Благовещенске установлен памятник легендарному Николаю Киселеву и создан парк, сквер имени героя открыли и в Москве на Новом Арбате, о его подвиге создают книги и снимают фильмы. Художественный фильм «Праведник», который скоро посмотрят жители всей страны, откроет новые грани биографии и подвига нашего земляка.