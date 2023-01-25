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Вчера, 08:36

Ансамбль «Мирас» планирует большие гастроли в Челябинской области и Пермском крае

ансамбль песни и танца «Мирас»
Фото:ансамбль песни и танца «Мирас»

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» планирует большие гастроли более чем в 10 городах и населенных пунктах Челябинской области и Пермского края.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе коллектива, это стало возможно благодаря участию ансамбля второй год подряд в федеральной программе «Мы — Россия».

Всего в 2023 году в рамках программы «Мы — Россия» всероссийского гастрольно-концертного плана минкультуры России планируется провести 55 гастрольных туров, в которых примет участие 51 творческий коллектив. Гастрольные туры состоятся в 81 регионе и 216 городах и населенных пунктах страны.

Напомним, ансамбль «Мирас» впервые попал федеральную программу в прошлом году. Тогда коллектив организовал гастроли по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра, сообщал «Башинформ». Концерты прошли в 10 городах и населенных пунктах. Тур был посвящен 30-летию коллектива.

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