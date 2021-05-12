Коронавирус в Башкирии: Число заболевших превысило 36,4 тысячи; умерли еще два человека

Зарубежные парламентарии, в том числе депутаты Бундестага, приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Койки заполнены на 63%. 11 мая в Башкирии зарегистрирован 91 новый случай заражения COVID-19 за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 36 407. Из них 476 человек скончались, в том числе двое за минувшие сутки, следует из сводки Минздрава РБ. Сейчас в регионе в активной форме ковидом болеют 1 951 человек. В стационарах находятся 157 пациентов, 13 из которых в тяжелом состоянии, двое – на ИВЛ. В настоящее время в республике действуют 1 523 инфекционных койки. Они заполнены на 63 процента.

Как родителям попасть на выпускные в детсады? Такой вопрос подняли 11 мая на совещании в правительстве РБ. Руководитель администрации Главы РБ Александр Сидякин сообщил, что родители хотят присутствовать на таком значимом в жизни их детей мероприятии, и уточнил, позволяет ли эпидситуация в регионе делать это.

«Выступаю с таким предложением: возможно посещение родителей данных мероприятий при наличии вакцинации, как минимум первым компонентом, или наличии высокого титра антител, если уже перенесли болезнь», — предложил глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

«Это справедливое требование», — согласился с ним глава Башкирии Радий Хабиров и поручил подготовить соответствующие изменения в указ о повышенной готовности.

Пока в Башкирии полную вакцинацию от COVID-19 прошли 201 тысяча 783 жителя.

Вакцина от полиомиелита эффективна против коронавируса. Об этом информировал директор центра разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия-1». «Этот вопрос мы доказали», — заявил он, отметив, что вопрос использования этой вакцины для борьбы с коронавирусом пока оставлен в стороне как «скоропомощностной вариант».

Бонусы за прививку. Как сообщили «Известия», Общероссийское объединение пассажиров попросило главу Минтранса РФ рекомендовать российским авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 до 5 тыс. рублей для пассажиров с прививкой от COVID-19. В Минтрансе подтвердили рассмотрение этой инициативы.

В Россию — на вакцинацию. Зарубежные парламентарии, в том числе депутаты Бундестага, с 2020 года приезжают в Россию, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом 11 мая рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Ранее сообщалось о приезде в Москву члена Бундестага Дитера Дэма, который привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «Не секрет, что это не первый такой депутат», — заметил Володин. По его словам, «вопрос "Спутника V" — вопрос большой политики и больших денег». «США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины», — констатировал спикер.

Зараженных почти 5 миллионов. В России число зараженных коронавирусом приближается к 5 млн и на сегодня составляет 4 млн 896 тыс. 842 подтвержденных случая, плюс 8 115 новых заболевших за сутки, следует из данных федерального оперштаба. От инфекции умерли 113 тыс. 976 человек, в том числе 329 за последние сутки. Сейчас в стране борются с вирусом 273 тысячи зараженных COVID-19.

Погибли от нехватки кислорода. В мире число зараженных коронавирусом превысило 159 млн, скончались свыше 3,3 млн человек. По данным ВОЗ, заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато, при этом отмечается, что плато находится на «неприемлемо высоком уровне».

В Индии, где почти 23 млн зараженных коронавирусом, 11 пациентов с COVID-19 умерли от нехватки медицинского кислорода. В клинике, где произошел инцидент, лечатся 1 тыс. инфицированных коронавирусом. Кратковременное прекращение подачи кислорода пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ, произошло в понедельник вечером из-за задержки доставки кислорода в больницу, сообщили в ТАСС.