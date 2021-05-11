Фото: ИА «Башинформ» Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 36,3 тысячи человек Фото: ИА «Башинформ»

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован 91 новый случай COVID-19, сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36 307 заболевших коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в стационарах находятся 163 больных коронавирусом, 5 из которых — в отделениях интенсивной терапии.

По данным на 11 мая, полную вакцинацию первым и вторым компонентами вакцины от COVID-19 получили 201 тысяча жителей Башкирии. Всего в республику поставлено 367 тысяч доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, первым компонентом вакцинировано 292 852 человека.