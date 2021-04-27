Коронавирус в Башкирии: Зараженных почти 35 тысяч, 438 – умерли; знак отличия для привитых

В Башкирии пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в майские праздники без выходных. Стало известно, что может усилить иммунный ответ после прививки.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Еще две смерти. По данным Минздрава, 26 апреля за сутки в Башкирии зафиксировано 97 новых случаев инфицирования СOVID-19. 48 из них выявлены в Уфе, 10 – в Салавате, 5 – в Нефтекамске. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 34 983 человека. Сейчас лечатся 2 075 зараженных. В больницах — 157 пациентов, 23 из них — в тяжелом состоянии, 4 – на ИВЛ, следует из сводки ведомства. 1 918 инфицированных COVID-19 получают лечение амбулаторно, на дому. Всего в республике действуют 1 523 инфекционных койки. 36 процентов из них сейчас свободны.

За сутки в Башкирии от коронавируса умерли еще два человека, всего с начала пандемии – 438.

Знак отличия для полностью вакцинированных от СOVID-19 появится в Башкирии. «С сегодняшнего дня каждому вакцинированному будет выдаваться знак отличия, с помощью которого можно будет определить человека, получившего вакцину», — рассказал 26 апреля на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он также отметил, что на сегодня полностью завершили иммунизацию от коронавируса 144 282 жителя республики. Министр обратил внимание, что пункты вакцинации будут работать без выходных и в майские праздники. Всего в регионе действуют 155 пунктов вакцинации.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, интервал между первой и второй дозами вакцины «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до трех месяцев, на качество вакцинации это не повлияет, а в некоторых случаях даже усилит иммунный ответ, передали его слова в ТАСС.

С 10 мая россияне, привитые от коронавируса, в том числе «Спутником V», смогут прилетать на Кипр без теста на СOVID-19.

В больницах более 100 тысяч зараженных. В России за сутки выявлено 8 803 новых заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 4 млн 771 тыс. 372 человека, следует из сводки федерального оперштаба. Число жертв вируса за сутки возросло на 356 против 332 днем ранее и в целом достигло 108 588. Сейчас в стране около 300 тыс. пациентов с коронавирусом, более 100 тыс. из них лечатся в стационарах. Чтобы не допустить роста случаев COVID-19 в майские праздники, Минздрав призвал россиян вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры. Новые ограничительные меры в эти дни вводить не будут, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Турции полный локдаун. В мире на сегодня зафиксировано более 147 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 3 млн 117 тыс. 438 человек, следует из сводки Университета Джонса Хопкинса. По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в мире достигли максимума с начала пандемии. 22 апреля на планете впервые выявили более 900 тыс. случаев заражения за день, а после этого число заболевших в сутки не опускалось ниже 830 тыс. В Индии зафиксирован пятый подряд мировой антирекорд суточного прироста заразившихся — 352 991 случай инфицирования коронавирусом, всего – более 17 млн. С 29 апреля в Турции вводится полный локдаун. В среднем в сутки в этой стране фиксируется около 50 тыс. новых заболевших коронавирусом, всего – 4,6 млн, сообщили в ТАСС.