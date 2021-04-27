Россияне смогут посетить Кипр после вакцинации от коронавируса - оперштаб Москвы

Россияне смогут посетить Республику Кипр после вакцинации, в том числе прививкой «Спутник V». Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов с прививкой», — говорится в сообщении.

В настоящее время в стране введены усиленные карантинные меры. Они действуют с 5:00 26 апреля до 00:00 9 мая с целью уменьшить мобильность и контакты жителей, чтобы снизить заражения.

Всем находящимся на территории Кипра запрещается передвижение с 21:00 до 5:00 (увеличен срок действия комендантского часа), кроме поездок на работу (при наличии справки) и к врачу.

Разрешается только один выход из дома по смс, но поездка на прививку не требует отправки сообщения. Закрываются рестораны и все остальные заведения общественного питания, которые могут работать только на доставку, закрываются магазины (кроме продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости). Занятия спортом на открытом воздухе разрешены, но максимум для двух человек.