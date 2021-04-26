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В Башкирии появится знак отличия для вакцинированных от СOVID-19

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появится знак отличия для вакцинированных от СOVID-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«С сегодняшнего дня каждому вакцинированному будет выдаваться знак отличия, с помощью которого можно будет определить человека, получившего вакцину. Это стало возможным благодаря поддержке регионального отделения партии "Единая Россия"», — рассказал глава Минздрава РБ.

Он также отметил, что на сегодняшний день полностью завершили иммунизацию от коронавируса 144 282 жителя Башкирии, это 49% от всей поступившей вакцины. 240 218 человек привиты первым компонентом, что составляет 81% от всей поступившей вакцины. Всего с конца прошлого года в республику поступило 295 832 дозы вакцины «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона».

За прошедшие выходные первым и вторым компонентами вакцины привились 15 тысяч человек. С 26 по 28 апреля ожидается очередная партия, запланировано распределение более 18 тысяч доз вакцины.

Также министр обратил внимание, что в период праздничных дней все пункты вакцинации будут работать без выходных, чтобы жители могли вакцинироваться и первым, и вторым компонентами. О графиках их работы будет объявлено дополнительно, добавил Забелин.

Всего в регионе действуют 155 пунктов вакцинации, в том числе пять в составе «Поездов здоровья».

По данным Минздрава РБ, за минувшие сутки в республике выявлено 97 новых случаев инфицирования СOVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 34 983 человека. Выздоровели за весь период 32 500 человек, в том числе 171 — за минувшие сутки. В больницах остаются 157 пациентов, 11 из них — в тяжелом состоянии.

1 918 зараженных ковидом получают лечение амбулаторно.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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