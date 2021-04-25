Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки от коронавируса скончались три человека Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки число умерших увеличилось на три и составляет 436 человек. По состоянию на 25 апреля в республике подтвердили 34 886 случаев коронавирусной инфекции (+98 за сутки). Выздоровели 32 299 человек, 196 – за последние сутки.

Как сообщалось ранее, руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак на брифинге заявила, что в Башкирии ситуация с коронавирусом стабильная. Между тем, в майские каникулы она призвала жителей региона соблюдать COVID-правила: обязательно нужно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию на массовых мероприятиях.