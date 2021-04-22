Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму закон об обязательном чипировании собак и кошек
Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму закон об обязательном чипировании собак и кошек Фото: Валерий Шахов
Сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана депутаты приняли решение внести в Государственную Думу проект федерального закона, предлагающий ввести обязательную регистрацию животных для их идентификации и учета. По мнению депутатов, чипирование поможет достичь сразу нескольких целей. Прежде всего, поможет владельцу быстрее отыскать потерявшегося питомца, решит проблему установления хозяина собаки, напавшей на человека, поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, выбросившего животное на улицу.
«К сожалению, многие люди легко заводят питомцев и так же легко от них избавляются, просто выбрасывая на улицу. Животные сбиваются в стаю, в них просыпаются звериные инстинкты – в таком состоянии они представляют реальную угрозу для человека. В конечном итоге введение обязательной регистрации сдержит рост численности безнадзорных животных. Эта проблема сегодня актуальна для многих регионов. Проведена большая работа по гуманизации правил обращения с животными. Закон запрещает убивать животное на том основании, что у него нет хозяина, и взамен варварским методам предписывает стерилизацию, вакцинацию и содержание в специальных приютах. Но если армия бродячих собак будет постоянно пополняться домашними питомцами, то механизм нашего нового гуманного закона может не справиться. Уверен, что этот тезис найдет отклик у наших федеральных коллег», — прокомментировал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.Напомним, что вчера на круглом столе, организованном Общественной палатой Башкортостана, обсуждалась проблема безнадзорных животных. На нем ветеринары призвали стерилизовать собак, так как это основной способ регулирования численности животных.