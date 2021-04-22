Сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана депутаты приняли решение внести в Государственную Думу проект федерального закона, предлагающий ввести обязательную регистрацию животных для их идентификации и учета. По мнению депутатов, чипирование поможет достичь сразу нескольких целей. Прежде всего, поможет владельцу быстрее отыскать потерявшегося питомца, решит проблему установления хозяина собаки, напавшей на человека, поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, выбросившего животное на улицу.

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму закон об обязательном чипировании собак и кошек Фото: Валерий Шахов

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