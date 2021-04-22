Основной способ регулировать численность бродячих животных - стерилизация: ветеринары

В Башкирии ветеринары призвали стерилизовать собак, так как это основной способ регулирования численности животных. Такое мнение озвучил начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин на круглом столе, посвященном проблеме бездомных животных, организованном Общественной палатой Башкирии.

«Основной способ регулирования численности — отлов, стерилизация и выпуск в прежнюю среду.

Животных меньше не становится. При этом пожизненному содержанию в приютах подлежат только агрессивные собаки. Определять степень агрессивности должен кинолог, так как ветеринары лечат животных и в вузах не изучают психологические заболевания», — сказал Зиганшин.

Он также призвал регистрировать питомцев на «Национальном портале животных», в настоящее время там числится уже 43 тысячи особи.

Также на круглом столе стало известно, что в ветеринарных лечебницах объявляли месячник льготной стерилизации со скидками до 50 процентов, стоимость процедуры составляла около 800 рублей.