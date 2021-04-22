В Башкирии депутаты предлагают ввести обязательные паспорта для собак

Обязательную идентификацию для собак предлагают ввести башкирские депутаты. Об этом на круглом столе, организованном Общественной палатой Башкирии, заявила депутат Руфина Шагапова.

«22 апреля на коллегии рассмотрим законопроект об обязательной идентификации животных и отправим на рассмотрение в Госдуму. Сейчас чипирование добровольно. Но есть закон об ответственном отношении к животным и нет ответственности людей. Как мы можем применять то, что мы не можем доказать», — сказала Шагапова.

В просветительском центре ОП РБ собрались общественники, зоозащитники, волонтеры, чиновники и представители профильных организаций, чтобы обсудить проблему безнадзорных животных.

Их судьба вызвала жаркую дискуссию. Эксперты говорили о необходимости строительства капитальных приютов с отоплением, на которые потребуется более 100 млн рублей, пропаганде ответственного отношения к животным, правилах поведения на улице при встрече с бродячими собаками.

«Собак на улице быть не должно, стаи животных на улицах — это ненормально. В первую очередь нужно приостановить пополнение численности животных, ввести обязательное чипирование — так мы сможем знать, кто теоретически может выбросить щенков. В случае отказа от идентификации, если это безобидное животное, владельцы должны будут выплатить административный штраф, если собака потенциально опасная — может грозить уголовное наказание», — сказала Шагапова.

По ее мнению, за трагедию в Учалах должны отвечать и владельцы собак, напавших на ребенка. Так как пять из восьми животных имели хозяев.

Как рассказал заместитель главы администрации Учалинского района Алмас Рахматуллин, погибший мальчик гулял со своей собакой в тот момент, когда на него напала стая. Судмедэкспертиза установила, что ребенок погиб от укусов нескольких собак.

«К сожалению, в один день собрались несколько обстоятельств, которые привели к трагедии. Ребенок без присмотра, вышел со своей собакой, может, он защищал ее от нападения стаи… Собак было семь, в том числе питомец погибшего мальчика. Владельцев соседских собак ждет максимальный штраф», — сказал Алмас Рахматуллин.

На территориях, где нет беспризорных собак, проблема решается большими штрафами.

Также на встрече звучали предложения о поголовной стерилизации животных, введении налога на породистых животных, поощрение за выбор питомца из приюта.

По словам члена Общественной палаты Башкирии, адвоката Булата Сафина, юридически вся ответственность — на органах местного самоуправления. Он также обратил внимание на то, что в открытом доступе нет телефона горячей линии, куда можно было бы сообщить о необходимости отлова бродячих животных.

Как выяснилось, многие жители используют для этого номер 112 Единой диспетчерской дежурных служб.

Алмас Рахматуллин также сообщил о сложностях с заключением договора на отлов. По его словам, прямой договор заключили 1 февраля, после чего проводили конкурсные процедуры, которые затягивались из-за участника из Москвы, который просил юридические пояснения. В итоге контракт был заключен, подрядчик начал работать там, где «максимально фонило», в основном заявления на отлов были из городской местности. Из села Сафарово, где произошла трагедия, сообщений о необходимости отлова собак не поступало. Не фиксировала обращений на эту тему и система «Инцидент-менеджмент».

Сейчас действующему подрядчику прокуратура запретила заниматься отловом и стерилизацией животных, так как у организации нет спецтранспорта.