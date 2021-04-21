Коронавирус в Башкирии: Жертвами стали 422 человека; и снова обязательная самоизоляция

В Башкирии ввели обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывших в республику из иностранных государств любым видом транспорта.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Стало больше тяжелых больных. По данным Минздрава Башкирии, к 20 апреля за сутки в республике зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство новых заражений выявлено в Уфе – 36 случаев, 11 – в Туймазинском районе, 8 — в Белорецком. Общее количество выявленных носителей вируса за весь период пандемии в регионе составило 34 397 человек. Сейчас в активной форме коронавирусом болеют 2 532 человека. Из них в больницах — 183 заболевших. 33 пациента находится в тяжелом состоянии, днем ранее таких было 29, шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего от коронавируса вылечились 31 260 человек, в том числе 251 за минувшие сутки. Также 20 апреля в республике стало известно о еще одном погибшем от COVID-19. Всего от инфекции скончались 422 человека.

Число заболевших внебольничной пневмонией за сутки возросло в два раза, чем днем ранее, — до 129 человек.

И снова обязательная самоизоляция. 20 апреля глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. По новым правилам, обязательный режим самоизоляции должны соблюдать граждане, прибывшие в Башкирию из иностранных государств любым видом транспорта, до получения результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР.

В ВОЗ аплодируют российским ученым. В России на сегодня зафиксировано 4 млн 718 тыс. 854 случая заражения коронавирусом, плюс 8 164 новых заболевших за последние сутки, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее, до 106 307 человек. Сейчас в стране лечатся от ковида 269 318 человек. Между тем, британский штамм коронавируса выявили в Калмыкии, специалисты обследуют его круг общения. В РАН сообщили, что созданный в России метод позволил расшифровать более 400 геномов коронавируса. Также ВОЗ поблагодарила Россию за высокий уровень выявления опасных патогенов. «Я аплодирую российским ученым за их удивительные разработки крайне важных средств борьбы с пандемией», — заявил глава евробюро ВОЗ.

Прирост заболевших в США. В мире число зараженных COVID-19 превысило 142,5 млн, из них 3,41 млн человек умерли, следует из данных Университета Джона Хопкинса. В США, где более 31,7 заболевших ковидом, прирост заразившихся увеличивается, несмотря на вакцинацию, — в среднем более 67 тыс. новых заражений в сутки, это почти на 25% превышает аналогичный показатель месячной давности, сообщает ТАСС. Университеты США потребуют от студентов вакцинироваться для проживания в общежитии. Тем временем регулятор ЕС признал возможной связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом.

По словам директора Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от ковида «Спутник V», Александра Гинцбурга, планируется, что к ноябрю 2021 года 70% населения России будет привито от коронавируса. В Башкирии на сегодня полностью вакцинированы 124 196 человек.