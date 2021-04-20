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Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
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За сутки в Башкирии зарегистрировано еще 2 случая смерти от коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии, по данным на 20 апреля, за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Таким образом с начала пандемии в регионе зафиксировано

Общее количество выявленных заболевших — 34 394 случая. С начала пандемии от COVID-19 умерли 422 человека. За минувшие сутки от инфекции скончались два человека.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 183 человека, из них тяжелых – 33, подключенных к аппарату ИВЛ – 6. На амбулаторном лечении находятся 2 532 человека с легкой формой заболевания.

 

ИА «Башинформ»

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