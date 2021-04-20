Ученый совет УГАТУ также поддержал инициативу Радия Хабирова о создании объединённого вуза

Учёный совет УГАТУ большинством голосов принял решение об объединении вуза с БашГУ в совместный Большой университет. Положительно проголосовали 32 участника, один — против, 2 — воздержались, сообщили агентству «Башинформ» в университете.

Напомним, ранее также ученый совет БашГУ поддержал инициативу главы Башкирии Радия Хабирова о создании большого совместного университета. 38 голосов «за», 7 — «против».

Ведущий ученый в России и мире в области физического металловедения и объемных наноструктурных материалов, один из основателей нового направления в физическом материаловедении – объёмные наноструктурные материалы, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ Руслан Валиев прокомментировал, что перед вузами стоит задача попасть в «Программу 2030», выполнить которую позволит объединение.

«Наша главная задача — победить в «Программе 2030». Объединение – это одно из условий, которое поможет это достичь. Для этого мы должны собрать наши силы. Нам всем вместе нужно стремиться победить и выйти в передовые вузы российского масштаба. Сейчас готовится заявка в программу, где мы должны выделить преимущества объединения», — сказал Валиев.