Учёный совет БашГУ поддержал инициативу Радия Хабирова о создании объединённого вуза

По предложению Главы Башкортостана Радия Хабирова учёный совет БашГУ большинством голосов принял решение об объединении с УГАТУ в совместный Большой университет. Положительно проголосовали 38 участников, 7 — против.

Глава Башкортостана рассказал, что его многое связывает с вузом.

«Не буду скрывать, что пришел к вам с особым чувством. Потому что окончил Башкирский государственный университет, работал здесь долгое время. Всё, связанное с этим периодом жизни, мне очень дорого, – подчеркнул Радий Хабиров. – С самого начала моей работы в качестве Главы Башкортостана мы анализировали разные составляющие развития республики, в том числе ситуацию с высшим образованием. Если посмотреть на карту нашей страны и Приволжского федерального округа, то увидим, что во многих расположенных рядом с нами регионах есть мощные федеральные или национальные исследовательские университеты. А в Башкортостане только один опорный вуз – УГНТУ. То есть на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, мы оказались в аутсайдерах. Это очевидный факт», — сказал он.

Руководитель региона напомнил, полученный федеральный статус Евразийского НОЦа мирового уровня должен обеспечить стратегическое развитие высшей школы в республике, поэтому следующим нашим шагом должно стать участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

«Мы проанализировали необходимые параметры участия в проекте, провели целый ряд переговоров с Министерством науки и высшего образования России. И пришли к выводу, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу. Единственным решением может стать объединение университетов», — сказал он.

Радий Хабиров рассказал, что обсудил сложившуюся ситуацию с Президентом России Владимиром Путиным. По итогам изучения вопроса помощник Президента Андрей Фурсенко направил в адрес главы государства служебную записку. В ней, в частности, говорится: «Принимая во внимание высокую заинтересованность руководства республики в сохранении и развитии кадрового потенциала, а также успешной реализации задач Стратегии научно-технологического развития страны, целесообразно рассмотреть вопрос о создании в регионе нового университета путём объединения нескольких действующих на территории республики вузов и последующем формировании на его базе при участии УФИЦ РАН научно-образовательного центра. Строительство межвузовского кампуса, в свою очередь, может быть поддержано в рамках программы развития такого университета». Владимир Путин поддержал это предложение.