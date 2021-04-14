Коронавирус в Башкирии: Привился переболевший ковидом министр; умерли более 400 человек

Глава Минздрава Башкирии сообщил, что «в настоящий момент ситуация с СOVID-19 относительно спокойная, но тревожная».

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Более ста новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно фиксируется в Башкирии. На 13 апреля в республике у 33 703 жителей подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. По данным республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки было выявлено еще 102 заболевших. В настоящее время носителями вируса являются 3 409 человек.

За сутки в Башкирии зарегистрировано два новых случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших из-за коронавирусной инфекции достигло 402.

Привился министр. В республике продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодня прививку сделали 111 483 человека. 13 апреля стало известно, что глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, переболевший СOVID-19 во второй половине 2020 года, привился от коронавируса российской вакциной «Cпутник V». «Я вакцинировался, — рассказал он журналистам. — Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю». Забелин также отметил, что «в настоящий момент ситуация с СOVID-19 относительно спокойная, но тревожная. Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация».

Где и когда можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона». Как рассказали в региональном Минздраве, первыми сделать вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Башкирии смогут участники акции «Здоровая республика — здоровый регион», которая стартует 19 апреля и пройдет по шести маршрутам: Белорецкому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Уфимскому. Врачи будут принимать пациентов в порядке живой очереди.

Начали вакцинировать на дому. В России 13 апреля зафиксирован минимальный с 28 сентября суточный прирост заболевших коронавирусом — 8 173 случая, следует из данных федерального оперштаба. Общее число зараженных в стране достигло 4 млн 657 тысяч 883 человек. За сутки умерли 338 человек против 277 днем ранее, за весь период — 103 601. В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. В первую очередь прививают маломобильных граждан и тех, кто получает соцобслуживание на дому.

Третья волна в Белоруссии. В мире на сегодня зафиксировано более 137 млн случаев заражения СOVID-19, из них умерли свыше 2 млн 957 тысяч человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Власти Белоруссии заявили о начале в стране третьей волны коронавируса. В США и ЕС приостановят применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за тромбоза. Тем временем на Украине начали прививать китайским препаратом CoronaVac, сообщает ТАСС.