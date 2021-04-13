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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин привился от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин привился от коронавируса Фото: Минздрав РБ

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин привился от коронавируса российской вакциной «Cпутник V».

«Я вакцинировался, — рассказал он журналистам. — Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю».

Министр также отметил, что сейчас в республике наблюдается снижение уровня заболеваемости. Сократилось и количество больничных коек для пациентов с коронавирусом.

«В настоящий момент ситуация с Сovid-19 относительно спокойная, но тревожная. Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация. Скоро лето и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширить границы своего общения. Советую жителям республики сделать выбор разумного современного человека – пройти вакцинацию», — обратился он к жителям республики.
По информации пресс-службы ведомства, во второй половине 2020 года Максим Забелин переболел Covid-19, после чего он периодически наблюдал свой уровень антител. Последний анализ показал небольшое значение, при котором рекомендована вакцинация.

Напомним, со следующей недели в республике стартует акция «Здоровая республика-здоровый регион». Уфимские специалисты проведут выездную диспансеризацию в отдаленных сельских районах, где приоритетной задачей также будет вакцинация, как маломобильных граждан, не имеющих возможность выехать в районную больницу, так и лиц с хроническими заболеваниями и пожилых.

 

Теги: вакцинация
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