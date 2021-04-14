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В Минздраве Башкирии рассказали, где и когда можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Минздраве Башкирии рассказали, где и когда можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона» Фото: Валерий Шахов

Первыми сделать вакцину «ЭпиВакКорона» в Башкирии смогут участники акции «Здоровая республика — здоровый регион», которая стартует 19 апреля. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, акция пройдет по шести маршрутам: Белорецкому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Уфимскому.

«Расписание и график автопоездов еженедельно будет размещаться на официальном сайте и социальных сетях Минздрава Башкирии, а также на административных и информационных ресурсах данных медицинских округов и районных медицинских организаций», — сообщил министр.

Глава ведомства отметил, что записываться заранее на осмотр медиков в рамках акции не надо. Врачи будут принимать пациентов в порядке живой очереди.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, «ЭпиВакКорона»
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