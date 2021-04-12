Коронавирус в Башкирии: Заразились 33,5 тысячи человек; антирекорд по числу умерших

В России создали новый препарат для лечения коронавируса, который предотвращает тяжелые формы развития инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

33,5 тысячи зараженных. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в выходные в Башкирии еще у 205 человек выявили COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 33 499 человек. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом 3 574 человека. В стационарах республики лечатся 194 зараженных, из них в тяжелом состоянии — 18, на ИВЛ — 6. На амбулаторном лечении — 3 380 человек. Всего справились с инфекцией 29 529 человек, в том числе 148 выздоровевших за сутки. На сегодня в республике на коронавирус обследовано более 2,725 млн человек.

Антирекорд смертей за сутки. В субботу, 10 апреля, республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки жертвами COVID-19 в регионе стали пять человек. Это максимальный суточный прирост умерших в Башкирии за месяц. В воскресенье, 11 апреля, стало известно о смерти еще двух зараженных COVID-19. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии в республике достигло 396 человек.

Всплеск заболевших в Москве. В целом по стране за последние сутки от коронавируса умерли 337 человек, за весь период — 102 986. Всего в России зафиксировано 4 млн 641 тысяча 390 случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8 702, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. По подсчетам ТАСС, за неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России вновь оказалось меньше, чем на прошлой — 60 496. Однако в Москве зафиксирован максимальный прирост заболевших с января — 13 749 случаев за неделю, более 2000 новых заражений за минувшие сутки. С сегодняшнего дня, 12 апреля, в связи с эпидемиологической ситуацией могут ограничить авиасообщение между Россией и Турцией.

Лечитесь «миром». Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат «Мир-19» для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Сейчас начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2, отметили в ФМБА. Избежать заражения коронавирусом и тяжелых его последствий позволяет вакцинация, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Спутник V» придет в ЕС «слишком поздно»? Председатель Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС есть разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем австрийская народная партия канцлера республики ведет переговоры с партнером по правительственной коалиции — партией «Зеленые» — по вопросу самостоятельной экспертизы «Спутника V». Однако даже в случае допуска российская вакцина «Спутник V» придет в ЕС «слишком поздно», для того чтобы достичь цели — привить всех европейцев летом, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. При этом президент Чехии заявил, что готов привиться «Спутником V». Также, по данным ТАСС, почти половина жителей страны, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться этим российским препаратом.

В мире на сегодня зафиксировано более 135,8 млн случаев заражения коронавирусом, число погибших от инфекции приближается 3 млн и составляет 2,935 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных в США – 31,1 млн случаев, свыше 13 млн зараженных в Бразилии и Индии, более 5 млн – во Франции.