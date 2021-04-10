В Башкирии жертвами COVID-19 за сутки стали пять человек
В Башкирии жертвами COVID-19 за сутки стали пять человек Фото: Олег Яровиков
Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал обновленные данные по заболеваемости. За последние сутки выявлено 102 новых случая заражения. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 33 396 человек.
В больнице лечение проходят 200 человек, дома — 3 421. В тяжелом состоянии 18 жителей Башкирии, шесть нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.
За сутки жертвами COVID-19 в регионе стали пять пациентов.
Специалисты продолжают мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией. Новых случаев за сутки 96, выписано — 101.